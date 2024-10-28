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Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024
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21:15 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592879.html
Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным
Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024
Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном реализацию его договорённостей с президентом России... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:15
2024-10-28T21:15
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абу-даби
сергей шойгу
владимир путин
в мире
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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном реализацию его договорённостей с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном. "В ходе встречи обсуждались итоги состоявшегося государственного визита М.Аль Нахаяна в Российскую Федерацию и реализация достигнутых договоренностей между президентами России и ОАЭ", - говорится в сообщении. Шойгу, как уточнили в аппарате, отметил важное значение данного визита для российско-эмиратских отношений и его широкий резонанс в российском обществе. "Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России В.В. Путина в ОАЭ декабре прошлого года, приезд главы Эмиратского Государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Шойгу. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что личный и доверительный характер диалога двух лидеров является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед.
https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592388.html
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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Сергей Шойгу, Владимир Путин, В мире
Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным

Шойгу обсудил с главой ОАЭ Аль Нахайяном реализацию договоренностей с Путиным

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном реализацию его договорённостей с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном.
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"В ходе встречи обсуждались итоги состоявшегося государственного визита М.Аль Нахаяна в Российскую Федерацию и реализация достигнутых договоренностей между президентами России и ОАЭ", - говорится в сообщении.
Шойгу, как уточнили в аппарате, отметил важное значение данного визита для российско-эмиратских отношений и его широкий резонанс в российском обществе.
"Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России В.В. Путина в ОАЭ декабре прошлого года, приезд главы Эмиратского Государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Шойгу.
Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что личный и доверительный характер диалога двух лидеров является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед.
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РоссияОАЭАбу-ДабиСергей ШойгуВладимир ПутинВ мире
 
 
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