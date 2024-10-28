https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592879.html

Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным

Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024

Шойгу и президент ОАЭ обсудили реализацию договоренностей с Путиным

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном реализацию его договорённостей с президентом России... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:15

2024-10-28T21:15

2024-10-28T21:15

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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном реализацию его договорённостей с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Двадцать восьмого октября секретарь Совбеза РФ Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном. "В ходе встречи обсуждались итоги состоявшегося государственного визита М.Аль Нахаяна в Российскую Федерацию и реализация достигнутых договоренностей между президентами России и ОАЭ", - говорится в сообщении. Шойгу, как уточнили в аппарате, отметил важное значение данного визита для российско-эмиратских отношений и его широкий резонанс в российском обществе. "Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России В.В. Путина в ОАЭ декабре прошлого года, приезд главы Эмиратского Государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Шойгу. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что личный и доверительный характер диалога двух лидеров является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед.

https://ria.ru/20241028/shoygu-1980592388.html

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, владимир путин, в мире