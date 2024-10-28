Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном
Совбез РФ: Шойгу направился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ", - говорится в сообщении.
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Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.
Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.
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