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Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном - РИА Новости, 28.10.2024
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08:27 28.10.2024 (обновлено: 08:28 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/shoygu-1980431810.html
Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном
Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном - РИА Новости, 28.10.2024
Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:27
2024-10-28T08:28
россия
оаэ
абу-даби
сергей шойгу
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ", - говорится в сообщении. Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ. Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.
https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html
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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Сергей Шойгу, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

Совбез РФ: Шойгу направился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ", - говорится в сообщении.
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Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.
Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.
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РоссияОАЭАбу-ДабиСергей ШойгуСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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