https://ria.ru/20241028/shoygu-1980431810.html

Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном - РИА Новости, 28.10.2024

Шойгу отправился в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:27

2024-10-28T08:27

2024-10-28T08:28

россия

оаэ

абу-даби

сергей шойгу

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты, где, как ожидается, встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном и обсудит международную безопасность, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Двадцать восьмого октября сего года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой. В ходе двухдневного визита в столице городе Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ", - говорится в сообщении. Как подчеркивается в сообщении, ожидается, что Шойгу примет президент ОАЭ Аль Нахайян. Уточняется, что будут обсуждены проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ. Как подчеркнули в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу отметил, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих стран.

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

https://ria.ru/20241027/kadyrov-1980381670.html

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россия, оаэ, абу-даби, сергей шойгу, саммит брикс в казани в 2024 году