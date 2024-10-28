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Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны
Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны - РИА Новости, 28.10.2024
Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в ОАЭ, где он, как ожидается, встретится с президентом страны Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:27
2024-10-28T13:27
2024-10-28T13:27
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абу-даби
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сергей шойгу
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АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в ОАЭ, где он, как ожидается, встретится с президентом страны Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт корреспондент РИА Новости. Самолет секретаря Совбеза РФ приземлился в Абу-Даби. Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты проведёт встречи с высшим руководством государства - как ожидается, в том числе с президентом ОАЭ. Среди тем предстоящих в Абу-Даби обсуждений в Совбезе РФ назвали проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.
https://ria.ru/20240307/sotrudnichestva-1931828145.html
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россия, абу-даби, оаэ, сергей шойгу, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Сергей Шойгу, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны
Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном