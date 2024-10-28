https://ria.ru/20241028/shojgu-1980491471.html

Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны

Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны - РИА Новости, 28.10.2024

Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в ОАЭ, где он, как ожидается, встретится с президентом страны Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:27

2024-10-28T13:27

2024-10-28T13:27

россия

абу-даби

оаэ

сергей шойгу

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_2c15e250de8c19a640e5aac91d01ac21.jpg

АБУ-ДАБИ, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в ОАЭ, где он, как ожидается, встретится с президентом страны Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт корреспондент РИА Новости. Самолет секретаря Совбеза РФ приземлился в Абу-Даби. Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, Шойгу в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты проведёт встречи с высшим руководством государства - как ожидается, в том числе с президентом ОАЭ. Среди тем предстоящих в Абу-Даби обсуждений в Совбезе РФ назвали проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.

https://ria.ru/20240307/sotrudnichestva-1931828145.html

россия

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абу-даби, оаэ, сергей шойгу, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире