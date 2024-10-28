https://ria.ru/20241028/saratov-1980443595.html
В Саратове задержали подозреваемых в поджоге пяти автомобилей
В Саратове задержали подозреваемых в поджоге пяти автомобилей - РИА Новости, 28.10.2024
В Саратове задержали подозреваемых в поджоге пяти автомобилей
Двое жителей Саратова задержаны по подозрению в поджоге пяти легковых автомобилей в центре города, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:00
2024-10-28T10:00
2024-10-28T10:58
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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Двое жителей Саратова задержаны по подозрению в поджоге пяти легковых автомобилей в центре города, сообщает "МВД Медиа". Ранее главк МЧС по региону сообщил, что в ночь на 14 октября на улице Первомайской сгорели легковые автомобили Volkswagen, Renault, Hyundai и два BMW. В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что сгоревшие автомобили были припаркованы у обочины дороги, пострадавших нет. "В Саратове полицейские задержали подозреваемых в поджоге, в результате которого загорелось пять машин. По предварительным данным, с целью совершения преступления два местных жителя приехали на электросамокатах к дому на улице Мичурина, где достали из тайника заранее спрятанную пятилитровую ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Пока один из подельников наблюдал за окружающей обстановкой, его сообщник вылил горючее на одну из припаркованных у многоэтажки машин, которую затем поджёг. После этого соучастники преступления скрылись, однако вскоре на их след вышли правоохранители", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мотив преступления устанавливается. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241022/omsk-1979259722.html
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В Саратове задержали подозреваемых в поджоге пяти автомобилей
Двух жителей Саратова задержали по подозрению в поджоге пяти автомобилей
САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости.
Двое жителей Саратова задержаны по подозрению в поджоге пяти легковых автомобилей в центре города, сообщает "МВД Медиа".
Ранее главк МЧС по региону сообщил, что в ночь на 14 октября на улице Первомайской сгорели легковые автомобили Volkswagen, Renault, Hyundai и два BMW. В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что сгоревшие автомобили были припаркованы у обочины дороги, пострадавших нет.
"В Саратове полицейские задержали подозреваемых в поджоге, в результате которого загорелось пять машин. По предварительным данным, с целью совершения преступления два местных жителя приехали на электросамокатах к дому на улице Мичурина, где достали из тайника заранее спрятанную пятилитровую ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Пока один из подельников наблюдал за окружающей обстановкой, его сообщник вылил горючее на одну из припаркованных у многоэтажки машин, которую затем поджёг. После этого соучастники преступления скрылись, однако вскоре на их след вышли правоохранители", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Мотив преступления устанавливается. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ
"Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога". Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.