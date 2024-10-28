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Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 28.10.2024
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17:08 28.10.2024 (обновлено: 17:54 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/sanktsii-1980541074.html
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 28.10.2024
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:08
2024-10-28T17:54
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
россия
лондон
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства."Добавлены шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима", - сказано там.Под ограничительные меры попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".Вместе с этим, санкции были введены в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.По заявлению британского МИД, Агентство социального проектирования и "Структура" якобы пытались по заданию РФ провести "серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины".Великобритания утверждает, что внесенные в санкционный список компании ответственны за создание "вредоносной онлайн-сети", которая якобы распространяет в соцсетях ложную информацию на иностранных языках. Лондон также обвиняет АСП в создании "по меньшей мере 120" фейковых сайтов СМИ и правительств и в попытках разжечь антиукраинские протесты в Европе, говорится в заявлении МИД.
https://ria.ru/20241025/sanktsii-1979977585.html
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великобритания, в мире, санкции в отношении россии, россия, лондон
Великобритания, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Лондон
Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Британия внесла шесть новых позиций в антироссийский санкционный список

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавлены шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима", - сказано там.
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Под ограничительные меры попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".
Вместе с этим, санкции были введены в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.
По заявлению британского МИД, Агентство социального проектирования и "Структура" якобы пытались по заданию РФ провести "серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины".
Великобритания утверждает, что внесенные в санкционный список компании ответственны за создание "вредоносной онлайн-сети", которая якобы распространяет в соцсетях ложную информацию на иностранных языках. Лондон также обвиняет АСП в создании "по меньшей мере 120" фейковых сайтов СМИ и правительств и в попытках разжечь антиукраинские протесты в Европе, говорится в заявлении МИД.
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