https://ria.ru/20241028/sanktsii-1980541074.html

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 28.10.2024

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:08

2024-10-28T17:08

2024-10-28T17:54

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

россия

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства."Добавлены шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима", - сказано там.Под ограничительные меры попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".Вместе с этим, санкции были введены в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.По заявлению британского МИД, Агентство социального проектирования и "Структура" якобы пытались по заданию РФ провести "серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины".Великобритания утверждает, что внесенные в санкционный список компании ответственны за создание "вредоносной онлайн-сети", которая якобы распространяет в соцсетях ложную информацию на иностранных языках. Лондон также обвиняет АСП в создании "по меньшей мере 120" фейковых сайтов СМИ и правительств и в попытках разжечь антиукраинские протесты в Европе, говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20241025/sanktsii-1979977585.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

великобритания

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, санкции в отношении россии, россия, лондон