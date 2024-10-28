Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Британия внесла шесть новых позиций в антироссийский санкционный список
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавлены шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима", - сказано там.
ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ
25 октября, 10:03
Под ограничительные меры попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".
Вместе с этим, санкции были введены в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.
По заявлению британского МИД, Агентство социального проектирования и "Структура" якобы пытались по заданию РФ провести "серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины".
Великобритания утверждает, что внесенные в санкционный список компании ответственны за создание "вредоносной онлайн-сети", которая якобы распространяет в соцсетях ложную информацию на иностранных языках. Лондон также обвиняет АСП в создании "по меньшей мере 120" фейковых сайтов СМИ и правительств и в попытках разжечь антиукраинские протесты в Европе, говорится в заявлении МИД.
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
25 октября, 13:06