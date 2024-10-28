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Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы - РИА Новости, 28.10.2024
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22:00 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы - РИА Новости, 28.10.2024
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду не собирается принимать предложение от экс-генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии, кандидата в президенты от... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:00
2024-10-28T22:00
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду не собирается принимать предложение от экс-генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии, кандидата в президенты от Партии социалистов Александра Стояногло признать итоги выборов главы республики, если она проиграет. Ранее Стояногло предложил своей оппонентке подписать соглашение, в рамках которого она обязуется признать итоги выборов, если проиграет их. Сам же Стояногло в случае проигрыша не будет созывать сторонников на протесты. "Это соглашение вызывает большие вопросы. Если он (Стояногло - ред.) предлагает подобное, это значит, что у него есть нечистые и нелегальные планы", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1, подтвердив, что не согласна на подобные соглашения. Более того, Санду обвинила Стояногло в том, что некие лица в стране покупают голоса избирателей в его пользу, а он ничего с этим не делает. "Мы можем только представить, какие планы у человека, соглашающегося, чтобы в его пользу покупали голоса. Мы хотим свободные и честные выборы. Мы не хотим, чтобы купленные голоса решали судьбу страны", - подчеркнула Санду. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sandu-1980354789.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, промсвязьбанк, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, Промсвязьбанк, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы

Санду отказалась признавать итоги выборов главы Молдавии, если проиграет

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду не собирается принимать предложение от экс-генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии, кандидата в президенты от Партии социалистов Александра Стояногло признать итоги выборов главы республики, если она проиграет.
Ранее Стояногло предложил своей оппонентке подписать соглашение, в рамках которого она обязуется признать итоги выборов, если проиграет их. Сам же Стояногло в случае проигрыша не будет созывать сторонников на протесты.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду постоянно путает функции президента и прокурора, заявил Стояногло
27 октября, 14:12
"Это соглашение вызывает большие вопросы. Если он (Стояногло - ред.) предлагает подобное, это значит, что у него есть нечистые и нелегальные планы", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1, подтвердив, что не согласна на подобные соглашения.
Более того, Санду обвинила Стояногло в том, что некие лица в стране покупают голоса избирателей в его пользу, а он ничего с этим не делает.
«
"Мы можем только представить, какие планы у человека, соглашающегося, чтобы в его пользу покупали голоса. Мы хотим свободные и честные выборы. Мы не хотим, чтобы купленные голоса решали судьбу страны", - подчеркнула Санду.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте
27 октября, 16:48
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзПромсвязьбанкСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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