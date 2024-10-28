https://ria.ru/20241028/sandu-1980587956.html

Санду заявила о необходимости перестановок в правительстве

Санду заявила о необходимости перестановок в правительстве - РИА Новости, 28.10.2024

Санду заявила о необходимости перестановок в правительстве

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что до конца этого года в правительстве страны должны пройти перестановки, она не уточнила, кто именно из министров... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:47

2024-10-28T20:47

2024-10-28T20:47

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980359306_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_675e4a90095c2f670344a0b7e4dc38c1.jpg

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что до конца этого года в правительстве страны должны пройти перестановки, она не уточнила, кто именно из министров рискует отправиться в отставку. "Да, мы совершили много ошибок, даже если у нас были хорошие намерения. Есть люди, которые справились лучше, есть те, кто справился хуже. Да, я думаю, что нам нужны перемены в правительственной команде… Думаю, что это должно произойти до конца года", - заявила Санду в эфире телеканала M1. По ее словам, она общалась с гражданами, которые обозначили ей, в каких областях есть самые большие проблемы. Вопрос перестановок в кабмине будет обсуждаться после выборов президента. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241023/sandu-1979672826.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024