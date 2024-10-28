https://ria.ru/20241028/samolet-1980566509.html
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета - РИА Новости, 28.10.2024
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета
Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:51
2024-10-28T18:51
2024-10-28T18:58
в мире
канзас
происшествия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/86/1553318659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_131af971ac169ac7925fd56f9631aa7b.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала CBS, телеканал KWCH, со ссылкой на полицию. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета. "Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета", - передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера. Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe. "Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью", - добавляет телеканал.
https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html
канзас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/86/1553318659_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d356a95284b96a890a8bc6c224d5503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канзас, происшествия, сша
В мире, Канзас, Происшествия, США
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета
Женщина-фотограф погибла, попав в пропеллер самолета в штате Канзас
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала CBS, телеканал KWCH
, со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета.
"Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета", - передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера.
Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe.
"Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью", - добавляет телеканал.