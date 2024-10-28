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В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета - РИА Новости, 28.10.2024
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18:51 28.10.2024 (обновлено: 18:58 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/samolet-1980566509.html
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета - РИА Новости, 28.10.2024
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета
Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:51
2024-10-28T18:58
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала CBS, телеканал KWCH, со ссылкой на полицию. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета. "Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета", - передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера. Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe. "Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью", - добавляет телеканал.
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в мире, канзас, происшествия, сша
В мире, Канзас, Происшествия, США
В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета

Женщина-фотограф погибла, попав в пропеллер самолета в штате Канзас

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСША
США - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала CBS, телеканал KWCH, со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета.
"Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета", - передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера.
Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe.
"Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью", - добавляет телеканал.
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