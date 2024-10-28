https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980558833.html
Посольство в Хельсинки не получало данных об аресте земли РЦНК
Посольство в Хельсинки не получало данных об аресте земли РЦНК - РИА Новости, 28.10.2024
Посольство в Хельсинки не получало данных об аресте земли РЦНК
Посольство России в Хельсинки не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК),... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:27
2024-10-28T18:27
2024-10-28T18:44
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК), заявили РИА Новости в дипмиссии.Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября."Информацию о том, что на ряд объектов недвижимости в Финляндии, находящихся в собственности Российской Федерации, якобы наложен арест, посольство получило из СМИ 28 октября. Официальных уведомлений от финских властей на этот счет в посольство не поступало", - заявили в посольстве.В дипмиссии добавили, что запросили соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ждут реакции."Оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах российской стороны можно будет, как представляется, после выяснения всех обстоятельств происходящего", - отметили в посольстве.
https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html
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хельсинки, в мире, финляндия, россия
Хельсинки, В мире, Финляндия, Россия
Посольство в Хельсинки не получало данных об аресте земли РЦНК
Посольство России в Хельсинки не получало данных об аресте участка земли РЦНК
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК), заявили РИА Новости в дипмиссии.
Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября.
"Информацию о том, что на ряд объектов недвижимости в Финляндии
, находящихся в собственности Российской Федерации, якобы наложен арест, посольство получило из СМИ 28 октября. Официальных уведомлений от финских властей на этот счет в посольство не поступало", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что запросили соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ждут реакции.
"Оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах российской стороны можно будет, как представляется, после выяснения всех обстоятельств происходящего", - отметили в посольстве.