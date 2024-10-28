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Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки - РИА Новости, 28.10.2024
Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
Финские власти наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:03
2024-10-28T15:03
2024-10-28T16:19
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Финские власти наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat."Управление судебных приставов Финляндии наложило арест на российскую государственную собственность в Хельсинки. Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России", — указано в материале.Согласно информации газеты, арест наложили на участок площадью 3326 квадратных метров. Он вступил в силу 24 октября.Издание уточнило, что российскую государственную собственность арестовали после иска украинской энергетической компании.Финские власти уже арестовывали землю и здание Российского центра науки и культуры 18 апреля прошлого года из-за санкций ЕС, но уже на следующий день эта мера была отменена. В Хельсинки объяснили, что не обнаружили оснований для изъятия собственности.Кроме того, еще до этого, 10 марта 2023-го, финское Управление по взысканию долгов приняло решение об аресте банковских счетов центра. Но эти санкции также в основном сняли в конце июня прошлого года.
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в мире, хельсинки, финляндия, происшествия, рцнк
В мире, Хельсинки, Финляндия, Происшествия, РЦНК
Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
HS: в Хельсинки арестовали участок земли Российского центра науки и культуры
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Финские власти наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat.
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"Управление судебных приставов Финляндии
наложило арест на российскую государственную собственность в Хельсинки. Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России", — указано в материале.
Согласно информации газеты, арест наложили на участок площадью 3326 квадратных метров. Он вступил в силу 24 октября.
Издание уточнило, что российскую государственную собственность арестовали после иска украинской энергетической компании.
Финские власти уже арестовывали землю и здание Российского центра науки и культуры 18 апреля прошлого года из-за санкций ЕС, но уже на следующий день эта мера была отменена. В Хельсинки объяснили, что не обнаружили оснований для изъятия собственности.
Кроме того, еще до этого, 10 марта 2023-го, финское Управление по взысканию долгов приняло решение об аресте банковских счетов центра. Но эти санкции также в основном сняли в конце июня прошлого года.