https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки

Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки - РИА Новости, 28.10.2024

Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки

Финские власти наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:03

2024-10-28T15:03

2024-10-28T16:19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Финские власти наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat."Управление судебных приставов Финляндии наложило арест на российскую государственную собственность в Хельсинки. Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России", — указано в материале.Согласно информации газеты, арест наложили на участок площадью 3326 квадратных метров. Он вступил в силу 24 октября.Издание уточнило, что российскую государственную собственность арестовали после иска украинской энергетической компании.Финские власти уже арестовывали землю и здание Российского центра науки и культуры 18 апреля прошлого года из-за санкций ЕС, но уже на следующий день эта мера была отменена. В Хельсинки объяснили, что не обнаружили оснований для изъятия собственности.Кроме того, еще до этого, 10 марта 2023-го, финское Управление по взысканию долгов приняло решение об аресте банковских счетов центра. Но эти санкции также в основном сняли в конце июня прошлого года.

https://ria.ru/20241028/finlyandiya-1980438173.html

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