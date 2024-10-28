https://ria.ru/20241028/rossija-1980480220.html

В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024

В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:37

2024-10-28T12:37

2024-10-28T12:37

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россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, для того чтобы призвать в сторону сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - сказал Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав входят ЕС, Россия, США и ООН.

https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

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ближний восток

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, оон