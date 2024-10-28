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В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:37
2024-10-28T12:37
2024-10-28T12:37
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, для того чтобы призвать в сторону сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - сказал Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав входят ЕС, Россия, США и ООН.
https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
Песков: Россия помогает любым попыткам деэскалации на Ближнем Востоке