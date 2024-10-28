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В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
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12:37 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/rossija-1980480220.html
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2024
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке
Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:37
2024-10-28T12:37
в мире
россия
ближний восток
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И, конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, для того чтобы призвать в сторону сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - сказал Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав входят ЕС, Россия, США и ООН.
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в мире, россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
В Кремле заявили о намерении способствовать деэскалации на Ближнем Востоке

Песков: Россия помогает любым попыткам деэскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы способствовать любым попыткам деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И, конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, для того чтобы призвать в сторону сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил восстановить и расширить ближневосточный "квартет" для урегулирования палестино-израильского конфликта. В его состав входят ЕС, Россия, США и ООН.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке
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В миреРоссияБлижний ВостокСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзООН
 
 
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