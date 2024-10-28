https://ria.ru/20241028/rets-1980529855.html

РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями

РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями - РИА Новости, 28.10.2024

РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями

Бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), начала свою работу 28 октября в столице Алжира, сообщает центр. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:27

2024-10-28T16:27

2024-10-28T17:52

экономика

алжир (республика)

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), начала свою работу 28 октября в столице Алжира, сообщает центр."Алжир посетили 14 компаний: производители строительных материалов, строительного оборудования, IT-компании. Среди компаний представители: Search Inform - разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, GeoSM – производитель геосинтетических и изоляционных материалов, компания Leber – производство детских игровых площадок, Beavers – производитель строительных материалов", - говорится в сообщении.Для участников мероприятия предусмотрены B2B-встречи с представителями алжирского бизнеса, которые откроют возможности для налаживания новых деловых связей и заключения контрактов, также российские компании смогут представить свою продукцию в рамках специальных презентаций.Для Российского экспортного центра это не первая бизнес-миссия в Алжир. В прошлом году РЭЦ провел успешное мероприятие для российских компаний в столице Республики Алжир, в ходе которого алжирские и российские компании заключили более 10 контрактов.Также в 2023 году Россия и Алжир заключили Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве, что делает Республику Алжир одним из приоритетных рынков для Российского экспортного центра. В рамках стратегического партнерства деловая миссия в Алжире – это важная инициатива в рамках государственной программы поддержки российского несырьевого экспорта.Участие в таких миссиях позволяет российским компаниям расширить свои экспортные возможности и выходить на новые рынки сбыта. Общие показатели взаимодействия России и Алжир также растут, товарооборот между Россией и Алжиром вырос в 2,2 раза, по итогам 2023 года он составил 3,7 миллиарда долларов.Больше о бизнес-миссиях РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241028/rets-1980514812.html

https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, алжир (республика), россия, российский экспортный центр (рэц)