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РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями - РИА Новости, 28.10.2024
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16:27 28.10.2024 (обновлено: 17:52 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/rets-1980529855.html
РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями
РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями - РИА Новости, 28.10.2024
РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями
Бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), начала свою работу 28 октября в столице Алжира, сообщает центр. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:27
2024-10-28T17:52
экономика
алжир (республика)
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), начала свою работу 28 октября в столице Алжира, сообщает центр."Алжир посетили 14 компаний: производители строительных материалов, строительного оборудования, IT-компании. Среди компаний представители: Search Inform - разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, GeoSM – производитель геосинтетических и изоляционных материалов, компания Leber – производство детских игровых площадок, Beavers – производитель строительных материалов", - говорится в сообщении.Для участников мероприятия предусмотрены B2B-встречи с представителями алжирского бизнеса, которые откроют возможности для налаживания новых деловых связей и заключения контрактов, также российские компании смогут представить свою продукцию в рамках специальных презентаций.Для Российского экспортного центра это не первая бизнес-миссия в Алжир. В прошлом году РЭЦ провел успешное мероприятие для российских компаний в столице Республики Алжир, в ходе которого алжирские и российские компании заключили более 10 контрактов.Также в 2023 году Россия и Алжир заключили Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве, что делает Республику Алжир одним из приоритетных рынков для Российского экспортного центра. В рамках стратегического партнерства деловая миссия в Алжире – это важная инициатива в рамках государственной программы поддержки российского несырьевого экспорта.Участие в таких миссиях позволяет российским компаниям расширить свои экспортные возможности и выходить на новые рынки сбыта. Общие показатели взаимодействия России и Алжир также растут, товарооборот между Россией и Алжиром вырос в 2,2 раза, по итогам 2023 года он составил 3,7 миллиарда долларов.Больше о бизнес-миссиях РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20241028/rets-1980514812.html
https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html
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экономика, алжир (республика), россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Алжир (республика), Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ познакомит Алжир с российскими компаниями

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), начала свою работу 28 октября в столице Алжира, сообщает центр.
"Алжир посетили 14 компаний: производители строительных материалов, строительного оборудования, IT-компании. Среди компаний представители: Search Inform - разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, GeoSM – производитель геосинтетических и изоляционных материалов, компания Leber – производство детских игровых площадок, Beavers – производитель строительных материалов", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"
Вчера, 15:15
Для участников мероприятия предусмотрены B2B-встречи с представителями алжирского бизнеса, которые откроют возможности для налаживания новых деловых связей и заключения контрактов, также российские компании смогут представить свою продукцию в рамках специальных презентаций.
Для Российского экспортного центра это не первая бизнес-миссия в Алжир. В прошлом году РЭЦ провел успешное мероприятие для российских компаний в столице Республики Алжир, в ходе которого алжирские и российские компании заключили более 10 контрактов.
Также в 2023 году Россия и Алжир заключили Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве, что делает Республику Алжир одним из приоритетных рынков для Российского экспортного центра. В рамках стратегического партнерства деловая миссия в Алжире – это важная инициатива в рамках государственной программы поддержки российского несырьевого экспорта.
Участие в таких миссиях позволяет российским компаниям расширить свои экспортные возможности и выходить на новые рынки сбыта. Общие показатели взаимодействия России и Алжир также растут, товарооборот между Россией и Алжиром вырос в 2,2 раза, по итогам 2023 года он составил 3,7 миллиарда долларов.
Больше о бизнес-миссиях РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Более одного млн услуг оказано на цифровой госплатформе "Мой экспорт"
Вчера, 14:59
 
ЭкономикаАлжир (республика)РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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