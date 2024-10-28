https://ria.ru/20241028/rets-1980486681.html
РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров
РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров - РИА Новости, 28.10.2024
РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров
Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство ЯНАО, сообщает центр. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:07
2024-10-28T13:07
2024-10-28T13:07
российский экспортный центр (рэц)
ямал
россия
дмитрий артюхов
вероника никишина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство ЯНАО, сообщает центр."Сотрудничество позволит компаниям-экспортерам получить новые возможности для поддержки своей деятельности. Подписи в документе поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Соглашение будет действовать до конца 2030 года и предполагает активное содействие компаниям региона в ведении внешнеэкономической деятельности. В частности, оно будет реализовано через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" и официальный сайт Центра поддержки экспорта ЯНАО. Взаимодействие обеспечит местным компаниям удобный и эффективный доступ ко всем инструментам государственной поддержки."Такое сотрудничество открывает для ямальских компаний доступ к широкому спектру услуг и мер поддержки для организации экспортной деятельности, вне зависимости от того, через какой ресурс они обратились: региональный или федеральный. Платформа "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности, выстроенная по принципу экосистемности, обеспечит бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт", - подчеркнула Никишина.Потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала через сервисы платформы "Мой экспорт" смогут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателей или поставщиков, разместить свою продукцию в павильонах АПК за рубежом, получить помощь в транспортировке товаров, оформить лицензии на экспорт и разрешительные документы, а также участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях."Подписанное соглашение - это шаг к созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей. Мы стремимся к тому, чтобы наши компании могли легко выходить на международные рынки, используя все доступные инструменты поддержки. Это соглашение станет основой для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности в нашем регионе", - отметил важность данного соглашения Артюхов.
https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html
https://ria.ru/20241028/festival-yarmarka-1980449978.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), ямал, россия, дмитрий артюхов, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Вероника Никишина
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство ЯНАО, сообщает центр.
"Сотрудничество позволит компаниям-экспортерам получить новые возможности для поддержки своей деятельности. Подписи в документе поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
", - говорится в сообщении.
Соглашение будет действовать до конца 2030 года и предполагает активное содействие компаниям региона в ведении внешнеэкономической деятельности. В частности, оно будет реализовано через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" и официальный сайт Центра поддержки экспорта ЯНАО. Взаимодействие обеспечит местным компаниям удобный и эффективный доступ ко всем инструментам государственной поддержки.
"Такое сотрудничество открывает для ямальских компаний доступ к широкому спектру услуг и мер поддержки для организации экспортной деятельности, вне зависимости от того, через какой ресурс они обратились: региональный или федеральный. Платформа "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности, выстроенная по принципу экосистемности, обеспечит бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт", - подчеркнула Никишина.
Потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала через сервисы платформы "Мой экспорт" смогут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателей или поставщиков, разместить свою продукцию в павильонах АПК за рубежом, получить помощь в транспортировке товаров, оформить лицензии на экспорт и разрешительные документы, а также участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях.
"Подписанное соглашение - это шаг к созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей. Мы стремимся к тому, чтобы наши компании могли легко выходить на международные рынки, используя все доступные инструменты поддержки. Это соглашение станет основой для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности в нашем регионе", - отметил важность данного соглашения Артюхов.