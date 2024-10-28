https://ria.ru/20241028/rets-1980486681.html

РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров

РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров - РИА Новости, 28.10.2024

РЭЦ и ЯМАЛ заключили соглашение об создании условий для продвижения товаров

Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство ЯНАО, сообщает центр. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:07

2024-10-28T13:07

2024-10-28T13:07

российский экспортный центр (рэц)

ямал

россия

дмитрий артюхов

вероника никишина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство ЯНАО, сообщает центр."Сотрудничество позволит компаниям-экспортерам получить новые возможности для поддержки своей деятельности. Подписи в документе поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Соглашение будет действовать до конца 2030 года и предполагает активное содействие компаниям региона в ведении внешнеэкономической деятельности. В частности, оно будет реализовано через государственную цифровую платформу "Мой экспорт" и официальный сайт Центра поддержки экспорта ЯНАО. Взаимодействие обеспечит местным компаниям удобный и эффективный доступ ко всем инструментам государственной поддержки."Такое сотрудничество открывает для ямальских компаний доступ к широкому спектру услуг и мер поддержки для организации экспортной деятельности, вне зависимости от того, через какой ресурс они обратились: региональный или федеральный. Платформа "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности, выстроенная по принципу экосистемности, обеспечит бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт", - подчеркнула Никишина.Потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала через сервисы платформы "Мой экспорт" смогут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателей или поставщиков, разместить свою продукцию в павильонах АПК за рубежом, получить помощь в транспортировке товаров, оформить лицензии на экспорт и разрешительные документы, а также участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях."Подписанное соглашение - это шаг к созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей. Мы стремимся к тому, чтобы наши компании могли легко выходить на международные рынки, используя все доступные инструменты поддержки. Это соглашение станет основой для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности в нашем регионе", - отметил важность данного соглашения Артюхов.

https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html

https://ria.ru/20241028/festival-yarmarka-1980449978.html

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), ямал, россия, дмитрий артюхов, вероника никишина