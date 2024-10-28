https://ria.ru/20241028/restavratsiya-1980524062.html

Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде

Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде - РИА Новости, 28.10.2024

Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде

Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации кладбищенской церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:09

2024-10-28T16:09

2024-10-28T16:19

новгородская область

великий новгород

юнеско

русская православная церковь

максим орешкин

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации кладбищенской церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что вместе с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом принял участие в освящении креста, который был установлен на куполе церкви. На церемонии стало известно о важной находке. "Историческим событием стала находка в храме XII века во время реставрационных работ мощей преподобной Харитины Литовской. Харитина Литовская – святая Русской православной церкви… происходила из княжеского рода. Из-за смут на свой родине переселилась с другими знатными литовцами на Русь... Приняла постриг в Новгородском женском монастыре... стала игуменией. Сейчас ее мощи находятся в Свято-Юрьевом мужском монастыре. Впереди еще много работ. Но уже сейчас мы видим, как храм начинает жить", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Как уточнил митрополит Лев, поиски святой затянулись, потому что археологи не знали её точного местонахождения на территории церкви. Она была похоронена в колоде, которая истлела. "Покрывало, которым она была накрыта, было вышито золотыми и серебряными нитями. Это было определено по останкам, нитям, обнаруженным в области лобной кости. Она была игуменьей монастыря, а монахам при погребении покрывают лицо", - рассказал митрополит Лев. Как уточняет пресс-служба правительства региона, поиск мощей святой долгое время был невозможен потому, что храм XII века находился в аварийном состоянии. В 2019 году памятник культурного наследия ЮНЕСКО был передан в оперативное управление Новгородскому музею-заповеднику, в 2021 была согласована проектно-сметная документация. В 2024 году, благодаря поддержке главы попечительского совета Новгородского музея-заповедника Максима Орешкина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора региона Андрея Никитина, на памятнике начаты реставрационные работы. В результате был укреплен фундамент, восстановлен фасад под финишную отделку, проведена реставрация кровли барабана и многое другое. К окончанию реставрации будет полностью облагорожена территория. "Для нас важно проработать вопрос установки престола. Храм будет открыт как музейный объект для посещения, но я очень надеюсь, что с благословения Владыки там будут проходить службы. Храм строился для богослужений и наши храмы — наследие ЮНЕСКО — должны оставаться в ведении музея, но там должны иметь возможность молиться верующие", - рассказал генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. Церковь Петра и Павла на Синичьей горе – один из немногих сохранившихся памятников новгородской архитектуры домонгольской поры. Его уникальную строительную технику исследователи связывают с традицией полоцких мастеров. В 1992 году церковь включена в список ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20241016/kvota-1978413938.html

https://rsport.ria.ru/20240918/gimnastika-1973519943.html

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Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, юнеско, русская православная церковь, максим орешкин, андрей никитин (политик)