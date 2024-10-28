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Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде - РИА Новости, 28.10.2024
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16:09 28.10.2024 (обновлено: 16:19 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/restavratsiya-1980524062.html
Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде
Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде - РИА Новости, 28.10.2024
Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде
Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации кладбищенской церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:09
2024-10-28T16:19
новгородская область
великий новгород
юнеско
русская православная церковь
максим орешкин
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации кладбищенской церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что вместе с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом принял участие в освящении креста, который был установлен на куполе церкви. На церемонии стало известно о важной находке. "Историческим событием стала находка в храме XII века во время реставрационных работ мощей преподобной Харитины Литовской. Харитина Литовская – святая Русской православной церкви… происходила из княжеского рода. Из-за смут на свой родине переселилась с другими знатными литовцами на Русь... Приняла постриг в Новгородском женском монастыре... стала игуменией. Сейчас ее мощи находятся в Свято-Юрьевом мужском монастыре. Впереди еще много работ. Но уже сейчас мы видим, как храм начинает жить", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале. Как уточнил митрополит Лев, поиски святой затянулись, потому что археологи не знали её точного местонахождения на территории церкви. Она была похоронена в колоде, которая истлела. "Покрывало, которым она была накрыта, было вышито золотыми и серебряными нитями. Это было определено по останкам, нитям, обнаруженным в области лобной кости. Она была игуменьей монастыря, а монахам при погребении покрывают лицо", - рассказал митрополит Лев. Как уточняет пресс-служба правительства региона, поиск мощей святой долгое время был невозможен потому, что храм XII века находился в аварийном состоянии. В 2019 году памятник культурного наследия ЮНЕСКО был передан в оперативное управление Новгородскому музею-заповеднику, в 2021 была согласована проектно-сметная документация. В 2024 году, благодаря поддержке главы попечительского совета Новгородского музея-заповедника Максима Орешкина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора региона Андрея Никитина, на памятнике начаты реставрационные работы. В результате был укреплен фундамент, восстановлен фасад под финишную отделку, проведена реставрация кровли барабана и многое другое. К окончанию реставрации будет полностью облагорожена территория. "Для нас важно проработать вопрос установки престола. Храм будет открыт как музейный объект для посещения, но я очень надеюсь, что с благословения Владыки там будут проходить службы. Храм строился для богослужений и наши храмы — наследие ЮНЕСКО — должны оставаться в ведении музея, но там должны иметь возможность молиться верующие", - рассказал генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. Церковь Петра и Павла на Синичьей горе – один из немногих сохранившихся памятников новгородской архитектуры домонгольской поры. Его уникальную строительную технику исследователи связывают с традицией полоцких мастеров. В 1992 году церковь включена в список ЮНЕСКО.
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новгородская область, великий новгород, юнеско, русская православная церковь, максим орешкин, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, ЮНЕСКО, Русская православная церковь, Максим Орешкин, Андрей Никитин (политик)

Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации церкви в Великом Новгороде

© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор региона Андрей Никитин и митрополит Новгородский и Старорусский Лев на церемонии освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе
Губернатор региона Андрей Никитин и митрополит Новгородский и Старорусский Лев на церемонии освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор региона Андрей Никитин и митрополит Новгородский и Старорусский Лев на церемонии освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Мощи Святой Харитины обнаружены при реставрации кладбищенской церкви XII века Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
Он уточнил, что вместе с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом принял участие в освящении креста, который был установлен на куполе церкви. На церемонии стало известно о важной находке.
"Историческим событием стала находка в храме XII века во время реставрационных работ мощей преподобной Харитины Литовской. Харитина Литовская – святая Русской православной церкви… происходила из княжеского рода. Из-за смут на свой родине переселилась с другими знатными литовцами на Русь... Приняла постриг в Новгородском женском монастыре... стала игуменией. Сейчас ее мощи находятся в Свято-Юрьевом мужском монастыре. Впереди еще много работ. Но уже сейчас мы видим, как храм начинает жить", - сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
Как уточнил митрополит Лев, поиски святой затянулись, потому что археологи не знали её точного местонахождения на территории церкви. Она была похоронена в колоде, которая истлела.
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"Покрывало, которым она была накрыта, было вышито золотыми и серебряными нитями. Это было определено по останкам, нитям, обнаруженным в области лобной кости. Она была игуменьей монастыря, а монахам при погребении покрывают лицо", - рассказал митрополит Лев.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, поиск мощей святой долгое время был невозможен потому, что храм XII века находился в аварийном состоянии. В 2019 году памятник культурного наследия ЮНЕСКО был передан в оперативное управление Новгородскому музею-заповеднику, в 2021 была согласована проектно-сметная документация. В 2024 году, благодаря поддержке главы попечительского совета Новгородского музея-заповедника Максима Орешкина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора региона Андрея Никитина, на памятнике начаты реставрационные работы. В результате был укреплен фундамент, восстановлен фасад под финишную отделку, проведена реставрация кровли барабана и многое другое. К окончанию реставрации будет полностью облагорожена территория.
Церемония освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде
Церемония освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Церемония освящения креста церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде
"Для нас важно проработать вопрос установки престола. Храм будет открыт как музейный объект для посещения, но я очень надеюсь, что с благословения Владыки там будут проходить службы. Храм строился для богослужений и наши храмы — наследие ЮНЕСКО — должны оставаться в ведении музея, но там должны иметь возможность молиться верующие", - рассказал генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.
Церковь Петра и Павла на Синичьей горе – один из немногих сохранившихся памятников новгородской архитектуры домонгольской поры. Его уникальную строительную технику исследователи связывают с традицией полоцких мастеров. В 1992 году церковь включена в список ЮНЕСКО.
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