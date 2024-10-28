https://ria.ru/20241028/readovka-1980431528.html

Глава медиахолдинга Readovka остается в больнице после несчастного случая

Глава медиахолдинга Readovka остается в больнице после несчастного случая - РИА Новости, 28.10.2024

Глава медиахолдинга Readovka остается в больнице после несчастного случая

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев остается в больнице в Москве под наблюдением врачей, сообщает редакция в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:22

2024-10-28T08:22

2024-10-28T08:28

москва

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев остается в больнице в Москве под наблюдением врачей, сообщает редакция в Telegram-канале. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания Алексеем Костылевым во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области. "Работа медиахолдинга Readovka продолжается в штатном режиме. Алексей Костылев остается в столичной больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении. В редакции уточнили, что Костылев находится в надежных руках специалистов. "С ним (Костылевым - ред.) мысленно весь наш коллектив и огромное количество неравнодушных людей, которые верят, что Алексей в скором времени пойдет на поправку", - добавили в издании.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875977908.html

москва

смоленская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, смоленская область, происшествия