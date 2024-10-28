Глава медиахолдинга Readovka остается в больнице после несчастного случая
Глава медиахолдинга Readovka Костылев остается в больнице в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев
Главный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев остается в больнице в Москве под наблюдением врачей, сообщает редакция в Telegram-канале.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания Алексеем Костылевым во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области.
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"Работа медиахолдинга Readovka продолжается в штатном режиме. Алексей Костылев остается в столичной больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
В редакции уточнили, что Костылев находится в надежных руках специалистов.
"С ним (Костылевым - ред.) мысленно весь наш коллектив и огромное количество неравнодушных людей, которые верят, что Алексей в скором времени пойдет на поправку", - добавили в издании.
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