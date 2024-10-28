https://ria.ru/20241028/rakova-1980438939.html
Молодежь России планирует прожить до ста лет, заявила Ракова
Молодежь России планирует прожить до ста лет, заявила Ракова - РИА Новости, 28.10.2024
Молодежь России планирует прожить до ста лет, заявила Ракова
Молодежь России планирует прожить до 100 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:24
2024-10-28T09:24
2024-10-28T09:24
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Молодежь России планирует прожить до 100 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра уточнила, что в преддверии всероссийского Дня бабушек и дедушек проект "Московское долголетие" провел исследование об отношении молодежи к долголетию и представителям старшего возраста. "Мы пришли к интересным выводам о восприятии долголетия среди молодежи. Большинство опрошенных хотят прожить долго – средний желаемый возраст около 90 лет, при этом самым частым ответом стало "до 100 лет". Кроме того, молодые люди отметили, что хотят прожить не просто долгую жизнь, но и провести ее активно", - рассказала Ракова. Она добавила, что среди лучших способов продления жизни участники исследования выделили ведение здорового образа жизни, занятия интеллектуальной деятельностью и творчеством. Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь хочет путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%). Образцом счастливой жизни в "серебряном" возрасте для молодых людей чаще всего являются их родственники — бабушки и дедушки (23%), а также родители (19%).
https://ria.ru/20240930/rakova-1975432537.html
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общество, россия, москва, анастасия ракова
Общество, Россия, Москва, Анастасия Ракова
Молодежь России планирует прожить до ста лет, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова: молодежь России планирует прожить до ста лет
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Молодежь России планирует прожить до 100 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра уточнила, что в преддверии всероссийского Дня бабушек и дедушек проект "Московское долголетие" провел исследование об отношении молодежи к долголетию и представителям старшего возраста.
"Мы пришли к интересным выводам о восприятии долголетия среди молодежи. Большинство опрошенных хотят прожить долго – средний желаемый возраст около 90 лет, при этом самым частым ответом стало "до 100 лет". Кроме того, молодые люди отметили, что хотят прожить не просто долгую жизнь, но и провести ее активно", - рассказала Ракова.
Она добавила, что среди лучших способов продления жизни участники исследования выделили ведение здорового образа жизни, занятия интеллектуальной деятельностью и творчеством. Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь хочет путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%). Образцом счастливой жизни в "серебряном" возрасте для молодых людей чаще всего являются их родственники — бабушки и дедушки (23%), а также родители (19%).