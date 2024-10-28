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В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта

В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта - РИА Новости, 28.10.2024

В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта

Трое рабочих скончались при падении в шахту лифта в строящемся доме в Воронеже, сообщило СУСК России по Воронежской области. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:00

2024-10-28T12:00

2024-10-28T12:09

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Трое рабочих скончались при падении в шахту лифта в строящемся доме в Воронеже, сообщило СУСК России по Воронежской области. Сообщается, что организована доследственная проверка по сообщению о падении рабочих в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа. "По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241014/kuzbass-1977901426.html

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россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, россия, воронежская область