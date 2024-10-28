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В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта - РИА Новости, 28.10.2024
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12:00 28.10.2024 (обновлено: 12:09 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/rabochie-1980471188.html
В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта
В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта - РИА Новости, 28.10.2024
В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта
Трое рабочих скончались при падении в шахту лифта в строящемся доме в Воронеже, сообщило СУСК России по Воронежской области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:00
2024-10-28T12:09
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Трое рабочих скончались при падении в шахту лифта в строящемся доме в Воронеже, сообщило СУСК России по Воронежской области. Сообщается, что организована доследственная проверка по сообщению о падении рабочих в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа. "По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область
В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта

В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в строящемся доме

© Фото : СУ СК России по Воронежской области/TelegramСотрудник СУ СК на месте происшествия, где трое рабочих упали в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа
Сотрудник СУ СК на месте происшествия, где трое рабочих упали в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : СУ СК России по Воронежской области/Telegram
Сотрудник СУ СК на месте происшествия, где трое рабочих упали в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Трое рабочих скончались при падении в шахту лифта в строящемся доме в Воронеже, сообщило СУСК России по Воронежской области.
Сообщается, что организована доследственная проверка по сообщению о падении рабочих в шахту лифта строящегося жилого дома в Ленинском районе города Воронежа.
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"По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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