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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.10.2024
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02:04 28.10.2024 (обновлено: 09:14 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/rabochaya_nedelya-1980419154.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.10.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:04
2024-10-28T09:14
россия
москва
праздники
дмитрий пожарский
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общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.В результате перестановки в 2025 году у россиян будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
https://ria.ru/20241024/puteshestviya-1979194109.html
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россия, москва, праздники, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), общество
Россия, Москва, Праздники, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин (Сухорукий), Общество
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.
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В результате перестановки в 2025 году у россиян будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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