Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.
Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.
Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.
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В результате перестановки в 2025 году у россиян будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.