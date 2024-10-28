https://ria.ru/20241028/rabochaya_nedelya-1980419154.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.10.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T02:04

2024-10-28T02:04

2024-10-28T09:14

россия

москва

праздники

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В России в понедельник началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных.В результате перестановки в 2025 году у россиян будут непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

https://ria.ru/20241024/puteshestviya-1979194109.html

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россия

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россия, москва, праздники, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), общество