https://ria.ru/20241028/pvo-1980583125.html
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:08
2024-10-28T20:08
2024-10-28T20:19
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 18.30 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
Минобороны: в России сбили 15 украинских БПЛА за час