Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 28.10.2024 (обновлено: 20:19 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/pvo-1980583125.html
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час
Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:08
2024-10-28T20:19
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 18.30 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час

Минобороны: в России сбили 15 украинских БПЛА за час

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого октября в период с 18.30 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
Вчера, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала