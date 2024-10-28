https://ria.ru/20241028/pvo-1980583125.html

ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час

ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час - РИА Новости, 28.10.2024

ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами за час

Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:08

2024-10-28T20:08

2024-10-28T20:19

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 18.30 до 19.30 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской, шесть - над Брянской и один - над Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 18.30 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Курской области, шесть БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф