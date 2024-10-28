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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 28.10.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Дежурные средства ПВО в понедельник около 12.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:06

2024-10-28T13:06

2024-10-28T13:08

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в понедельник около 12.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября около 12.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.В понедельник утром ведомство сообщило об уничтожении за минувшую ночь 21 украинского беспилотника над РФ, из них 13 - над Белгородской, шесть - над Брянской и по одному - над Воронежской и Курской областями.

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)