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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Дежурные средства ПВО в понедельник около 12.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:06
2024-10-28T13:06
2024-10-28T13:08
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в понедельник около 12.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября около 12.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.В понедельник утром ведомство сообщило об уничтожении за минувшую ночь 21 украинского беспилотника над РФ, из них 13 - над Белгородской, шесть - над Брянской и по одному - над Воронежской и Курской областями.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980439475.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области