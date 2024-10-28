https://ria.ru/20241028/putin-1980585193.html
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия" - РИА Новости, 28.10.2024
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"
Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:30
2024-10-28T20:30
2024-10-28T20:30
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока не знаю, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента посетить национальный центр "Россия". В июле Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"
Песков: посещения национального центра "Россия" пока нет в планах Путина