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Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия" - РИА Новости, 28.10.2024
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20:30 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/putin-1980585193.html
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия" - РИА Новости, 28.10.2024
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"
Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:30
2024-10-28T20:30
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока не знаю, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента посетить национальный центр "Россия". В июле Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"

Песков: посещения национального центра "Россия" пока нет в планах Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Пока не знаю, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента посетить национальный центр "Россия".
В июле Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Путин распорядился создать в Москве национальный центр "Россия"
1 июля, 18:37
 
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