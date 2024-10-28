https://ria.ru/20241028/putin-1980585193.html

Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"

Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия" - РИА Новости, 28.10.2024

Путин пока не планирует посещать национальный центр "Россия"

Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:30

2024-10-28T20:30

2024-10-28T20:30

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посещения национального центра "Россия" пока нет в планах президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока не знаю, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента посетить национальный центр "Россия". В июле Путин распорядился создать национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия" в целях демонстрации достижений укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи.

https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков