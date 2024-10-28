https://ria.ru/20241028/putin-1980582063.html

Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации"

Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 28.10.2024

Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации"

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения V Всероссийской общественной премии "Гордость... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:04

2024-10-28T20:04

2024-10-28T20:04

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения V Всероссийской общественной премии "Гордость нации", отметил, что их работа - важный вклад в реализацию государственной национальной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В числе лауреатов премии – представители разных профессий, возрастов и поколений: Герои России и Герои Труда, участники специальной военной операции, инициаторы значимых гуманитарных, волонтёрских, благотворительных проектов, направленных на сбережение богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны, укрепление межнационального мира и согласия. Их большая, востребованная работа – важный вклад в реализацию государственной национальной политики, в развитие плодотворного диалога органов власти и институтов гражданского общества", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что эта награда, учреждённая в 2020 году Ассамблеей народов России, вручается деятельным, талантливым, неравнодушным людям, чья ответственная гражданская позиция, творческое, созидательное участие в жизни Отечества заслуживают искреннего признания. Путин выразил уверенность в том, что в этом году церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих. Кроме того, он поздравил лауреатов с успехом и пожелал новых свершений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240612/putin-1952348935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин