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Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 28.10.2024
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20:04 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/putin-1980582063.html
Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации"
Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 28.10.2024
Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации"
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения V Всероссийской общественной премии "Гордость... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:04
2024-10-28T20:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения V Всероссийской общественной премии "Гордость нации", отметил, что их работа - важный вклад в реализацию государственной национальной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В числе лауреатов премии – представители разных профессий, возрастов и поколений: Герои России и Герои Труда, участники специальной военной операции, инициаторы значимых гуманитарных, волонтёрских, благотворительных проектов, направленных на сбережение богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны, укрепление межнационального мира и согласия. Их большая, востребованная работа – важный вклад в реализацию государственной национальной политики, в развитие плодотворного диалога органов власти и институтов гражданского общества", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что эта награда, учреждённая в 2020 году Ассамблеей народов России, вручается деятельным, талантливым, неравнодушным людям, чья ответственная гражданская позиция, творческое, созидательное участие в жизни Отечества заслуживают искреннего признания. Путин выразил уверенность в том, что в этом году церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих. Кроме того, он поздравил лауреатов с успехом и пожелал новых свершений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240612/putin-1952348935.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил лауреатов премии "Гордость нации"

Путин отметил вклад лауреатов премии "Гордость нации" в реализацию госполитики

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения V Всероссийской общественной премии "Гордость нации", отметил, что их работа - важный вклад в реализацию государственной национальной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"В числе лауреатов премии – представители разных профессий, возрастов и поколений: Герои России и Герои Труда, участники специальной военной операции, инициаторы значимых гуманитарных, волонтёрских, благотворительных проектов, направленных на сбережение богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны, укрепление межнационального мира и согласия. Их большая, востребованная работа – важный вклад в реализацию государственной национальной политики, в развитие плодотворного диалога органов власти и институтов гражданского общества", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что эта награда, учреждённая в 2020 году Ассамблеей народов России, вручается деятельным, талантливым, неравнодушным людям, чья ответственная гражданская позиция, творческое, созидательное участие в жизни Отечества заслуживают искреннего признания.
Путин выразил уверенность в том, что в этом году церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих. Кроме того, он поздравил лауреатов с успехом и пожелал новых свершений и всего наилучшего.
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