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Путин оценил рост корпоративного кредитования - РИА Новости, 28.10.2024
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14:09 28.10.2024 (обновлено: 14:13 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/putin-1980503257.html
Путин оценил рост корпоративного кредитования
Путин оценил рост корпоративного кредитования - РИА Новости, 28.10.2024
Путин оценил рост корпоративного кредитования
Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в РФ продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:09
2024-10-28T14:13
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в РФ продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Что касается корпоративного кредитования, несмотря на текущие достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент всё-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент РФ отметил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.
https://ria.ru/20241028/putin-1980503363.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил рост корпоративного кредитования

Путин: несмотря не высокие процентные ставки, корпоративное кредитование растет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в РФ продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается корпоративного кредитования, несмотря на текущие достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент всё-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент РФ отметил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Путин отметил важность отслеживания динамики корпоративного портфеля
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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