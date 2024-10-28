https://ria.ru/20241028/putin-1980503257.html

Путин оценил рост корпоративного кредитования

Путин оценил рост корпоративного кредитования - РИА Новости, 28.10.2024

Путин оценил рост корпоративного кредитования

Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в РФ продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:09

2024-10-28T14:09

2024-10-28T14:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в РФ продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Что касается корпоративного кредитования, несмотря на текущие достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент всё-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент РФ отметил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.

https://ria.ru/20241028/putin-1980503363.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия