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Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика - РИА Новости, 28.10.2024
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14:05 28.10.2024 (обновлено: 14:16 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика - РИА Новости, 28.10.2024
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:05
2024-10-28T14:16
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику, заявил президент РФ Владимир Путин."В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика

Путин: экономика сталкивается со сложностями, вызванными непростыми условиями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Путин рассказал, как подход к формированию бюджета замедлит инфляцию
Вчера, 14:10
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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