https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html

Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика

Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика - РИА Новости, 28.10.2024

Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика

В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:05

2024-10-28T14:05

2024-10-28T14:16

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику, заявил президент РФ Владимир Путин."В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

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2024

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россия, экономика, владимир путин