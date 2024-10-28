https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика - РИА Новости, 28.10.2024
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:05
2024-10-28T14:05
2024-10-28T14:16
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику, заявил президент РФ Владимир Путин."В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
Путин: экономика сталкивается со сложностями, вызванными непростыми условиями
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В российской экономике сохраняются сложности, вызванные непростыми условиями: это и санкции, и собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.