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Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.10.2024
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12:28 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/putin-1980477721.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.10.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:28
2024-10-28T12:28
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - сказал он журналистам. Песков отметил, что совещание по экономическим вопросам - это регулярное мероприятие с экономическим блоком, правительством, руководством администрации и Центробанком. "Будет вступительное слово президента в открытом режиме. Далее у президента целая череда закрытых встреч", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20241028/putin-1980424393.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что совещание по экономическим вопросам - это регулярное мероприятие с экономическим блоком, правительством, руководством администрации и Центробанком.
"Будет вступительное слово президента в открытом режиме. Далее у президента целая череда закрытых встреч", - добавил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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