https://ria.ru/20241028/putin-1980477721.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 28.10.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:28

2024-10-28T12:28

2024-10-28T12:28

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент сегодня в Кремле, сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции", - сказал он журналистам. Песков отметил, что совещание по экономическим вопросам - это регулярное мероприятие с экономическим блоком, правительством, руководством администрации и Центробанком. "Будет вступительное слово президента в открытом режиме. Далее у президента целая череда закрытых встреч", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20241028/putin-1980424393.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин