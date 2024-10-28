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Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня - РИА Новости, 28.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:22 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html
Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня
Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня - РИА Новости, 28.10.2024
Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня
Калужская область вошла в десятку востребованных направлений для путешествий выходного дня, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:22
2024-10-28T13:22
калужская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
отдых в россии
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КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область вошла в десятку востребованных направлений для путешествий выходного дня, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области обсудили итоги летнего туристического сезона. С докладом выступил, в частности, министр культуры и туризма региона Павел Суслов. "Министр отметил, что на основе данных сервисов МТС Travel и Bronevik.com Калужская область вошла в десятку востребованных направлений для путешествий выходного дня наравне с Суздалем, Коломной, Переславль-Залесским", - сообщает областное правительство. Рост привлекательности, по данным министра, связан как с космической тематикой, так и с экологическим или культурным отдыхом. Сегодня в Калужской области к посещению предлагается более тысячи объектов. Помимо музея истории космонавтики в число популярных мест на выходные дни входят нацпарк "Угра", Оптина Пустынь, арт-парк "Никола Ленивец", музей-усадьба "Полотняный Завод", город Таруса, парк-музей "Этномир" и парк птиц "Воробьи". Павел Суслов подчеркнул, что Минэкономразвития РФ проводит большую работу по продвижению туристического потенциала России под единым брендом Discover Russia для привлечения иностранных туристов. Маршрут Калужской области "От атома к звездам" размещен в каталоге турпродуктов. В декабре состоится пресс-тур китайских туроператоров и СМИ, отметил министр. На заседании отмечалось, что по предварительной оценке за январь-сентябрь 2024 года регион посетили с туристическими целями 2,8 миллиона человек. Ожидается, что по итогам этого года туристический поток превысит 3,5 миллиона человек. Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова поблагодарила за работу, направленную на развитие туристической сферы региона и обозначила приоритетное направление на предстоящий год. "В следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо разработать, а самое главное — реализовать цикл экскурсионных мероприятий, приуроченных к этому празднованию", -­ поставила задачу Башкатова.
https://ria.ru/20240521/remont-1947469039.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, отдых в россии
Калужская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, отдых в России

Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня

© iStock.com / JackFВид на город Калуга
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / JackF
Вид на город Калуга
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КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область вошла в десятку востребованных направлений для путешествий выходного дня, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства Калужской области обсудили итоги летнего туристического сезона. С докладом выступил, в частности, министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
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"Министр отметил, что на основе данных сервисов МТС Travel и Bronevik.com Калужская область вошла в десятку востребованных направлений для путешествий выходного дня наравне с Суздалем, Коломной, Переславль-Залесским", - сообщает областное правительство.
Рост привлекательности, по данным министра, связан как с космической тематикой, так и с экологическим или культурным отдыхом. Сегодня в Калужской области к посещению предлагается более тысячи объектов. Помимо музея истории космонавтики в число популярных мест на выходные дни входят нацпарк "Угра", Оптина Пустынь, арт-парк "Никола Ленивец", музей-усадьба "Полотняный Завод", город Таруса, парк-музей "Этномир" и парк птиц "Воробьи".
Павел Суслов подчеркнул, что Минэкономразвития РФ проводит большую работу по продвижению туристического потенциала России под единым брендом Discover Russia для привлечения иностранных туристов. Маршрут Калужской области "От атома к звездам" размещен в каталоге турпродуктов. В декабре состоится пресс-тур китайских туроператоров и СМИ, отметил министр.
На заседании отмечалось, что по предварительной оценке за январь-сентябрь 2024 года регион посетили с туристическими целями 2,8 миллиона человек. Ожидается, что по итогам этого года туристический поток превысит 3,5 миллиона человек.
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"В следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо разработать, а самое главное — реализовать цикл экскурсионных мероприятий, приуроченных к этому празднованию", -­ поставила задачу Башкатова.
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Калужская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Туризмотдых в России
 
 
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