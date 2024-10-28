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Производство фасонного проката будет запущено в Югре в 2026 г
Производство фасонного проката будет запущено в Югре в 2026 г - РИА Новости, 28.10.2024
Производство фасонного проката будет запущено в Югре в 2026 г
Производство фасонного проката будет создано в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2026 году завод планирует выйти на проектную мощность, сообщает Фонд... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:03
2024-10-28T20:03
2024-10-28T20:03
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Производство фасонного проката будет создано в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2026 году завод планирует выйти на проектную мощность, сообщает Фонд развития Югры. По данным Фонда, в ООО "Сургутском металлургическом комплексе" создаются электросталеплавильный и прокатные цеха по выпуску уголков, шестигранников и сортового проката. Продукция будет востребована в строительстве, нефтесервисе и электроэнергетике. Сейчас металлургический комплекс готов на 60%, по плану уже в 2026 году завод должен выйти на проектную мощность. "Успешная реализация проектов улучшит экологическое состояние, значительно снизит объемы накопленных отходов, в том числе и при металлообработке, позволит создать новые рабочие места. Внедрение инвестпроектов укрепит позиции Югры как региона, активно интегрирующего в передовые технологии", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента промышленности Югры Виктора Гамузова. Комплексную поддержку проекту, в том числе экспертное сопровождение и льготное финансирование, оказывает Фонд развития Югры. Инвестиционный проект предусматривает выпуск фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. По словам генерального директора ООО "Сургутский металлургический комплекс" Николая Арнаута, в работе на новом предприятии будут привлекаться специалисты из металлургической отрасли, будут созданы новые до 600 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html
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ханты-мансийский автономный округ, экономика, производство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика, Производство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Производство фасонного проката будет создано в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2026 году завод планирует выйти на проектную мощность, сообщает Фонд развития Югры.
По данным Фонда, в ООО "Сургутском металлургическом комплексе" создаются электросталеплавильный и прокатные цеха по выпуску уголков, шестигранников и сортового проката. Продукция будет востребована в строительстве, нефтесервисе и электроэнергетике. Сейчас металлургический комплекс готов на 60%, по плану уже в 2026 году завод должен выйти на проектную мощность.
"Успешная реализация проектов улучшит экологическое состояние, значительно снизит объемы накопленных отходов, в том числе и при металлообработке, позволит создать новые рабочие места. Внедрение инвестпроектов укрепит позиции Югры как региона, активно интегрирующего в передовые технологии", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента промышленности Югры Виктора Гамузова.
Комплексную поддержку проекту, в том числе экспертное сопровождение и льготное финансирование, оказывает Фонд развития Югры. Инвестиционный проект предусматривает выпуск фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год.
По словам генерального директора ООО "Сургутский металлургический комплекс" Николая Арнаута, в работе на новом предприятии будут привлекаться специалисты из металлургической отрасли, будут созданы новые до 600 новых рабочих мест.