https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html

Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК

Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК - РИА Новости, 28.10.2024

Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК

В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:08

2024-10-28T19:08

2024-10-28T19:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья.Пока приложением можно воспользоваться в тестовом режиме только на станциях Ярославского направления – от Ярославского вокзала до Мытищ. Программное обеспечение самостоятельно определит станции посадки и высадки и спишет деньги за проезд."Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.Он добавил, что тестирование в настоящий момент проводят на фокус-группе пассажиров, которые часто ездят на электропоездах ЦППК и делятся опытом поездок.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)