https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК - РИА Новости, 28.10.2024
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК
В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:08
2024-10-28T19:08
2024-10-28T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980561743_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b58639da3e54906bebf7a9d369bd7554.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья.Пока приложением можно воспользоваться в тестовом режиме только на станциях Ярославского направления – от Ярославского вокзала до Мытищ. Программное обеспечение самостоятельно определит станции посадки и высадки и спишет деньги за проезд."Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.Он добавил, что тестирование в настоящий момент проводят на фокус-группе пассажиров, которые часто ездят на электропоездах ЦППК и делятся опытом поездок.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980561743_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6f80bbc00c9c6c3b61e7cd23e303429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья.
Пока приложением можно воспользоваться в тестовом режиме только на станциях Ярославского направления – от Ярославского вокзала до Мытищ. Программное обеспечение самостоятельно определит станции посадки и высадки и спишет деньги за проезд.
«
"Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
Он добавил, что тестирование в настоящий момент проводят на фокус-группе пассажиров, которые часто ездят на электропоездах ЦППК и делятся опытом поездок.