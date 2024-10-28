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Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:08 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК - РИА Новости, 28.10.2024
Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК
В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:08
2024-10-28T19:08
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья.Пока приложением можно воспользоваться в тестовом режиме только на станциях Ярославского направления – от Ярославского вокзала до Мытищ. Программное обеспечение самостоятельно определит станции посадки и высадки и спишет деньги за проезд."Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.Он добавил, что тестирование в настоящий момент проводят на фокус-группе пассажиров, которые часто ездят на электропоездах ЦППК и делятся опытом поездок.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новое приложение для оплаты поездок в электричках тестируют в ЦППК

© Медиасток ПодмосковьяПассажиры электропоезда
Пассажиры электропоезда - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ЦППК началось тестирование нового мобильного приложения, которое позволит не покупать билеты заранее с указанием станций посадки и высадки. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Подмосковья.
Пока приложением можно воспользоваться в тестовом режиме только на станциях Ярославского направления – от Ярославского вокзала до Мытищ. Программное обеспечение самостоятельно определит станции посадки и высадки и спишет деньги за проезд.
«
"Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту", – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
Он добавил, что тестирование в настоящий момент проводят на фокус-группе пассажиров, которые часто ездят на электропоездах ЦППК и делятся опытом поездок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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