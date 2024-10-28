СМИ рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области
NYT рассказала о военных преступлениях украинских солдат в Курской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на свидетельства очевидцев рассказала о военных преступлениях ВСУ в населенных пунктах Курской области.
Российский волонтер Мария Скроб заявила изданию, что украинские военные, напавшие на поселок Коренево, стреляли по гражданским. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, (военные ВСУ) открывали огонь", — отметила она.
По утверждению газеты, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также поделились данными о том, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.