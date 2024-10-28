https://ria.ru/20241028/pozhar-1980605125.html

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве локализовали

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве локализовали - РИА Новости, 29.10.2024

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве локализовали

Возгорание на Волоколамском шоссе в Москве, где горят бытовки на 200 квадратных метрах, локализовано, сообщило МЧС России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-28T23:55

2024-10-28T23:55

2024-10-29T00:10

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возгорание на Волоколамском шоссе в Москве, где горят бытовки на 200 квадратных метрах, локализовано, сообщило МЧС России.Вечером в понедельник на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошел пожар. МЧС РФ сообщало, что на площади 150 квадратных метров горят 12 бытовок, спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов"."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)