https://ria.ru/20241028/pozhar-1980604255.html
Площадь пожара на стройплощадке в Москве выросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара на стройплощадке в Москве выросла до 200 "квадратов" - РИА Новости, 28.10.2024
Площадь пожара на стройплощадке в Москве выросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара Москве, где на стройплощадке на Волоколамском шоссе горят бытовки, выросла до 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:41
2024-10-28T23:41
2024-10-28T23:41
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Площадь пожара Москве, где на стройплощадке на Волоколамском шоссе горят бытовки, выросла до 200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Вечером в понедельник на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошел пожар. МЧС РФ сообщало, что на площади 150 квадратных метров горят 12 бытовок, спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. "Площадь пожара в Москве - 200 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980437363.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на стройплощадке в Москве выросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара в Москве, где горят бытовки, выросла до 200 квадратных метров