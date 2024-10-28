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На стройплощадке в Москве загорелись бытовки
На стройплощадке в Москве загорелись бытовки - РИА Новости, 28.10.2024
На стройплощадке в Москве загорелись бытовки
На стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве горят 12 бытовок на площади 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:01
2024-10-28T23:01
2024-10-28T23:09
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве горят 12 бытовок на площади 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 "квадратах", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллона.
https://ria.ru/20241028/kirov-1980595283.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
На стройплощадке в Москве загорелись бытовки
МЧС: 12 бытовок загорелись на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве