https://ria.ru/20241028/pozhar-1980600601.html

На стройплощадке в Москве загорелись бытовки

На стройплощадке в Москве загорелись бытовки - РИА Новости, 28.10.2024

На стройплощадке в Москве загорелись бытовки

На стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве горят 12 бытовок на площади 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:01

2024-10-28T23:01

2024-10-28T23:09

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве горят 12 бытовок на площади 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 150 "квадратах", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллона.

https://ria.ru/20241028/kirov-1980595283.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия