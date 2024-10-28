https://ria.ru/20241028/pozhar-1980444425.html

Пожар на рынке в Воронеже локализовали

Пожар на рынке в Воронеже локализовали - РИА Новости, 28.10.2024

Пожар на рынке в Воронеже локализовали

Пожар в торговом павильоне на Кольцовском рынке в Воронеже удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:02

2024-10-28T10:02

2024-10-28T12:14

воронеж

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в торговом павильоне на Кольцовском рынке в Воронеже удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 47 человек и 14 единиц техники."Пожар в Воронеже локализован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

воронеж

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия