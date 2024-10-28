https://ria.ru/20241028/pozhar-1980444425.html
Пожар на рынке в Воронеже локализовали
Пожар на рынке в Воронеже локализовали - РИА Новости, 28.10.2024
Пожар на рынке в Воронеже локализовали
Пожар в торговом павильоне на Кольцовском рынке в Воронеже удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:02
2024-10-28T10:02
2024-10-28T12:14
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в торговом павильоне на Кольцовском рынке в Воронеже удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 47 человек и 14 единиц техники."Пожар в Воронеже локализован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на рынке в Воронеже локализовали
Пожар в торговом павильоне на Кольцовском рынке в Воронеже локализовали