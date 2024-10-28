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На рынке в Воронеже загорелся торговый павильон
На рынке в Воронеже загорелся торговый павильон - РИА Новости, 28.10.2024
На рынке в Воронеже загорелся торговый павильон
Торговый павильон загорелся на площади порядка 800 квадратных метров на Кольцовском рынке в Воронеже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:17
2024-10-28T09:17
2024-10-28T09:43
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Торговый павильон загорелся на площади порядка 800 квадратных метров на Кольцовском рынке в Воронеже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 08.26 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о загорании торгового павильона на Кольцовском рынке в Воронеже", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 47 человек и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На рынке в Воронеже загорелся торговый павильон
На рынке в Воронеже загорелся торговый павильон на 800 квадратных метрах