В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка
Из-за пожара в Саратове погибла семья, в том числе 13-летний ребенок
© Фото : СУ СК России по Саратовской области/TelegramСотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024
Сотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 окт — РИА Новости. Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК.
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"Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.
"В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", — отметили в надзорном ведомстве.
По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.