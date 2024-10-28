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В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка - РИА Новости, 28.10.2024
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07:41 28.10.2024 (обновлено: 09:18 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка - РИА Новости, 28.10.2024
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка
Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:41
2024-10-28T09:18
происшествия
жилье
саратов
россия
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 28 окт — РИА Новости. Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК. "Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний", — говорится в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента."В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", — отметили в надзорном ведомстве.По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.
https://ria.ru/20241027/pozhar-1980410645.html
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происшествия, жилье, саратов, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Саратов, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

Из-за пожара в Саратове погибла семья, в том числе 13-летний ребенок

© Фото : СУ СК России по Саратовской области/TelegramСотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024
Сотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Сотрудник СК на месте пожара в Ленинском районе города Саратова. 28 октября 2024
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САРАТОВ, 28 окт — РИА Новости. Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК.
«
"Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.
"В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", — отметили в надзорном ведомстве.
По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.
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ПроисшествияЖильеСаратовРоссияЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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