https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка - РИА Новости, 28.10.2024

В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:41

2024-10-28T07:41

2024-10-28T09:18

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САРАТОВ, 28 окт — РИА Новости. Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК. "Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний", — говорится в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента."В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", — отметили в надзорном ведомстве.По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.

https://ria.ru/20241027/pozhar-1980410645.html

https://ria.ru/20241020/pozhar-1979030867.html

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происшествия, жилье, саратов, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)