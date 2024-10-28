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В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте
В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте - РИА Новости, 28.10.2024
В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:07
2024-10-28T02:07
2024-10-28T02:07
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало, что на юго-западе Москвы загорелась кровля девятиэтажки на 300 "квадратах", позже пожар локализовали на 350 квадратных метрах. "Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте
Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован