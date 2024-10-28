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В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте

В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте - РИА Новости, 28.10.2024

В Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T02:07

2024-10-28T02:07

2024-10-28T02:07

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало, что на юго-западе Москвы загорелась кровля девятиэтажки на 300 "квадратах", позже пожар локализовали на 350 квадратных метрах. "Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241028/mchs-1980419269.html

москва

россия

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2024

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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)