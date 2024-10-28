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Московская прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме
Московская прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме - РИА Новости, 28.10.2024
Московская прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме
Столичная прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:23
2024-10-28T01:23
2024-10-28T10:02
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ведомство. Ранее МЧС сообщило, что кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет. "Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте. Информация о пострадавших не поступала. Идет тушение пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, на контроле в прокуратуре. "На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241027/detonatsiya-1980383852.html
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жилье, происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жилье, Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московская прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме
Прокуратура Москвы выясняет причины пожара в жилом доме на юго-западе столицы
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ведомство.
Ранее МЧС
сообщило, что кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет.
"Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на кровле жилого дома на Ленинском проспекте. Информация о пострадавших не поступала. Идет тушение пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Отмечается, что соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, на контроле в прокуратуре.
"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавляется в сообщении.