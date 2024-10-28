https://ria.ru/20241028/pozdravlenie-1980549520.html

Руденя поздравил семью из Тверской области с рождением 16 ребенка

Руденя поздравил семью из Тверской области с рождением 16 ребенка - РИА Новости, 28.10.2024

Руденя поздравил семью из Тверской области с рождением 16 ребенка

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил семью Мартыновых с рождением и выпиской 16-го ребенка, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:58

2024-10-28T17:58

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил семью Мартыновых с рождением и выпиской 16-го ребенка, сообщает пресс-служба регионального правительства. В понедельник самая многодетная мать в Тверской области Валентина Мартынова вместе с новорожденной выписаны из Тверского областного клинического перинатального центра имени Е. М. Бакуниной. 16-й ребенок в семье Мартыновых из поселка Заволжский Калининского округа родился 24 октября. "Такие семьи, как ваша – это опора и надежда России. Желаю вам сил, любви и терпения в воспитании новых граждан нашего Отечества на основе многовековых духовно-нравственных и патриотических ценностей нашего народа! Счастья и благополучия вашей семье!" – отметил Руденя в поздравлении, адресованном семье Мартыновых. Александр и Валентина Мартыновы назвали новорожденную Аурикой: в переводе с латинского "золотая". Еще до ее рождения их семья являлась самой большой в Тверской области. Сейчас семья воспитывает 10 девочек и шесть мальчиков. В Верхневолжье Мартыновы проживают уже 10 лет. В 2014 году Александр и Валентина переехали в Тверскую область из ДНР. Сегодня семья проживает в собственном доме в поселке Заволжский. Дети занимаются спортом и творчеством, помогают родителям в ведении собственного хозяйства. Заслуги родителей в рождении и воспитании детей отмечены на государственном уровне. 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, губернатор вручил супругам орден "Родительская слава".

https://ria.ru/20241023/verkhnevolzhe-1979592953.html

https://ria.ru/20241021/set-1979137265.html

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Артем Смирнов

тверская область, донецкая народная республика, игорь руденя, жилье