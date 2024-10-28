https://ria.ru/20241028/posol-1980423385.html

Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений

Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений - РИА Новости, 28.10.2024

Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений

Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T04:37

2024-10-28T04:37

2024-10-28T04:37

дания

россия

сергей лавров

владимир барбин

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нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Предпринимает усилия по масштабированию этой практики", - сказал он. В сентябре Дания заключила с Украиной соглашение о намерениях по закупкам вооружений с украинских оборонных предприятий на сумму около 630 миллионов долларов, в том числе за счет украденных 435 миллионов долларов из замороженных российских активов в ЕС, отметил глава дипмиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241028/posol-1980421844.html

https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html

дания

россия

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дания, россия, сергей лавров, владимир барбин, украина, нато, евросоюз