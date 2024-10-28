Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/posol-1980423385.html
Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений
Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений - РИА Новости, 28.10.2024
Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений
Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T04:37
2024-10-28T04:37
дания
россия
сергей лавров
владимир барбин
украина
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_69bf1c2d940269ae3526ddf1bc1f6ade.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Предпринимает усилия по масштабированию этой практики", - сказал он. В сентябре Дания заключила с Украиной соглашение о намерениях по закупкам вооружений с украинских оборонных предприятий на сумму около 630 миллионов долларов, в том числе за счет украденных 435 миллионов долларов из замороженных российских активов в ЕС, отметил глава дипмиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241028/posol-1980421844.html
https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html
дания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28a5cdc9e548e42742d33d4480c93751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, россия, сергей лавров, владимир барбин, украина, нато, евросоюз
Дания, Россия, Сергей Лавров, Владимир Барбин, Украина, НАТО, Евросоюз
Посол рассказал, где Дания размещает заказы на производство вооружений

Посол: Дания заказывает вооружения на предприятиях ВПК Украины

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол России в Дании Владимир Барбин
Посол России в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Посол России в Дании Владимир Барбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Предпринимает усилия по масштабированию этой практики", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву
03:38
В сентябре Дания заключила с Украиной соглашение о намерениях по закупкам вооружений с украинских оборонных предприятий на сумму около 630 миллионов долларов, в том числе за счет украденных 435 миллионов долларов из замороженных российских активов в ЕС, отметил глава дипмиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Посол Барбин: Дания сделала ставку на поражение России
04:10
 
ДанияРоссияСергей ЛавровВладимир БарбинУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала