Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/posol-1980420746.html
Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима
Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима - РИА Новости, 28.10.2024
Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима
Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:13
2024-10-28T03:13
россия
украина
дания
сергей лавров
владимир барбин
нато
f-16
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_69bf1c2d940269ae3526ddf1bc1f6ade.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Дания - на 4 месте среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия", - сказал он. По словам главы дипмиссии, Дания участвует в большинстве программ и коалиций стран НАТО по оказанию военной помощи Украине, осуществляет подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучение летного и технического состава на истребителях F-16, наладила тесное взаимодействие с Украиной в производстве БПЛА. Помимо истребителей F-16 Украине были также переданы противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, артиллерийские системы. "Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - добавил Барбин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967536.html
россия
украина
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28a5cdc9e548e42742d33d4480c93751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дания, сергей лавров, владимир барбин, нато, f-16, владимир путин
Россия, Украина, Дания, Сергей Лавров, Владимир Барбин, НАТО, F-16, Владимир Путин
Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима

Посол Барбин: Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол России в Дании Владимир Барбин
Посол России в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Дания - на 4 месте среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия", - сказал он.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Крайне зависим": в Раде рассказали, за что Россия аплодирует Зеленскому
01:44
По словам главы дипмиссии, Дания участвует в большинстве программ и коалиций стран НАТО по оказанию военной помощи Украине, осуществляет подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучение летного и технического состава на истребителях F-16, наладила тесное взаимодействие с Украиной в производстве БПЛА. Помимо истребителей F-16 Украине были также переданы противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, артиллерийские системы.
"Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - добавил Барбин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол
27 сентября, 01:31
 
РоссияУкраинаДанияСергей ЛавровВладимир БарбинНАТОF-16Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала