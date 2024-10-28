https://ria.ru/20241028/posol-1980420746.html

Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима

Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима - РИА Новости, 28.10.2024

Посол назвал страну, ставшей четвертой в списке доноров киевского режима

Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:13

2024-10-28T03:13

2024-10-28T03:13

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания вышла на четвертое место среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Дания - на 4 месте среди доноров киевского режима, опережая такие страны как Франция и Италия", - сказал он. По словам главы дипмиссии, Дания участвует в большинстве программ и коалиций стран НАТО по оказанию военной помощи Украине, осуществляет подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучение летного и технического состава на истребителях F-16, наладила тесное взаимодействие с Украиной в производстве БПЛА. Помимо истребителей F-16 Украине были также переданы противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, артиллерийские системы. "Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - добавил Барбин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html

https://ria.ru/20240927/daniya-1974967536.html

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россия, украина, дания, сергей лавров, владимир барбин, нато, f-16, владимир путин