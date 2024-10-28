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МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 28.10.2024
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Твой бизнес
 
10:00 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/poruchitelstva-1980162257.html
МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 28.10.2024
МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Амурской, Магаданской, Сахалинской и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:00
2024-10-28T10:00
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Забайкальского и Камчатского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба КМСП.Поручительства на общую сумму 7,7 миллиарда рублей помогут предпринимателям этих регионов привлечь кредиты на сумму свыше 15 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса."МСП крупнейших регионов Дальнего Востока всегда активно пользуются механизмом "зонтичных" поручительств. При этом они выбирают большую часть выделенных на все регионы ДФО лимитов. Чтобы помочь бизнесу небольших дальневосточных субъектов РФ, Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств. Он не включает крупнейшие регионы и позволит большему числу предпринимателей привлечь дополнительно 15 миллиардов рублей финансирования", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.По итогам отбора специальный лимит "зонтичных" поручительств получили шесть банков: ПАО "Сбербанк", АО "АЛЬФА-БАНК", Банк ВТБ (ПАО), АО "Дальневосточный банк", АО "Солид Банк", АО "МСП Банк". Подать заявку на получение кредита можно в одном из банков-партнеров.Специальный лимит "зонтичных" поручительств для дальневосточных МСП позволяет покрыть до 50% требуемого банками залога при доступной сумме кредита до 50 миллионов рублей. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.В КМСП напомнили, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241023/zakupki-1979335562.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, еврейская автономная область, камчатский край, экономика, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Еврейская автономная область, Камчатский край, Экономика, Россия

МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Корпорация МСП выделила специальный лимит "зонтичных" поручительств для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Забайкальского и Камчатского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба КМСП.
Поручительства на общую сумму 7,7 миллиарда рублей помогут предпринимателям этих регионов привлечь кредиты на сумму свыше 15 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса.
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"МСП крупнейших регионов Дальнего Востока всегда активно пользуются механизмом "зонтичных" поручительств. При этом они выбирают большую часть выделенных на все регионы ДФО лимитов. Чтобы помочь бизнесу небольших дальневосточных субъектов РФ, Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств. Он не включает крупнейшие регионы и позволит большему числу предпринимателей привлечь дополнительно 15 миллиардов рублей финансирования", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
По итогам отбора специальный лимит "зонтичных" поручительств получили шесть банков: ПАО "Сбербанк", АО "АЛЬФА-БАНК", Банк ВТБ (ПАО), АО "Дальневосточный банк", АО "Солид Банк", АО "МСП Банк". Подать заявку на получение кредита можно в одном из банков-партнеров.
Специальный лимит "зонтичных" поручительств для дальневосточных МСП позволяет покрыть до 50% требуемого банками залога при доступной сумме кредита до 50 миллионов рублей. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.
В КМСП напомнили, что механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр ИсаевичЕврейская автономная областьКамчатский крайЭкономикаРоссия
 
 
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