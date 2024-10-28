https://ria.ru/20241028/politsija-1980422268.html

СМИ: ФРГ с начала года отказала во въезде почти шести тысячам украинцев

СМИ: ФРГ с начала года отказала во въезде почти шести тысячам украинцев - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: ФРГ с начала года отказала во въезде почти шести тысячам украинцев

Полиция ФРГ за первые девять месяцев текущего года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:56

2024-10-28T03:56

2024-10-28T03:56

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Полиция ФРГ за первые девять месяцев текущего года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на эксклюзивные данные, подтвержденные правоохранителями."Федеральная полиция на сегодняшний день поймала тысячи преступников, экстремистов и нелегальных мигрантов. Таковы данные о контроле сухопутных границ (за исключением аэропортов и морских портов) федеральной полицией, которыми располагает Bild", — говорится в материале. Уточняется, что в общей сложности с начала года полиция зафиксировала 53 410 незаконных въездов в страну во время проверок на сухопутных границах. По данным издания, были арестованы 1195 контрабандистов и выявлены 1088 контрабандных операций. С января по сентябрь включительно правоохранители задержали в общей сложности 7783 человека, в отношении которых были исполнены неисполненные ранее ордера на арест. К таким правонарушениям относятся неоплаченные штрафы, тяжкие уголовные преступления и неисполненные задержания. В некоторых случаях также имелись ордера на международный розыск. По данным газеты, больше всего людей было выдворено на границах со Швейцарией (9113 человек), Польшей (7862), Австрией (5468) и Францией (2350). Больше всего отказов получили украинцы (5935 человек), сирийцы (4708) и афганцы (2396). Кроме того, было выявлено 1482 депортированных мигранта, которые хотели вернуться в страну, несмотря на запрет. Уточняется, что под несанкционированным въездом подразумевается, когда иностранец хочет пересечь границу без действующего вида на жительство. Пограничный контроль в Шенгенской зоне изначально не предполагается. Однако министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение о контроле на всех сухопутных границах нелегальной миграцией, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.

https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html

https://ria.ru/20240819/germanija-1967146157.html

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в мире, германия, швейцария, польша, bild, шенгенская зона