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Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина - РИА Новости, 28.10.2024
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина
Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:15
2024-10-28T18:15
2024-10-28T19:22
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Информация проверяется", — сообщили представители посольства.Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении вооруженной группировкой российского велопутешественника Игоря Бабко (Вася Щупальце). По данным канала, знакомые мужчины не могут связаться с ним с 24 октября — тогда он перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан. Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и Кавказ. Он рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.
https://ria.ru/20240914/miting-1972754435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пакистан, хайбер-пахтунхва, оон
В мире, Россия, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, ООН
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина
Посольство РФ в Пакистане проверяет сообщения о похищении блогера Васи Щупальце