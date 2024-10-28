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Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина - РИА Новости, 28.10.2024
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18:15 28.10.2024 (обновлено: 19:22 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/pokhischenie-1980556879.html
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина - РИА Новости, 28.10.2024
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина
Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:15
2024-10-28T19:22
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.&quot;Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Информация проверяется&quot;, — сообщили представители посольства.Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении вооруженной группировкой российского велопутешественника Игоря Бабко (Вася Щупальце). По данным канала, знакомые мужчины не могут связаться с ним с 24 октября — тогда он перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан. Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и Кавказ. Он рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.
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в мире, россия, пакистан, хайбер-пахтунхва, оон
В мире, Россия, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, ООН
Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина

Посольство РФ в Пакистане проверяет сообщения о похищении блогера Васи Щупальце

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
«

"Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Информация проверяется", — сообщили представители посольства.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении вооруженной группировкой российского велопутешественника Игоря Бабко (Вася Щупальце). По данным канала, знакомые мужчины не могут связаться с ним с 24 октября — тогда он перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан.
Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и Кавказ. Он рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.
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