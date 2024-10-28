https://ria.ru/20241028/pokhischenie-1980556879.html

Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина

Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина - РИА Новости, 28.10.2024

Посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина

Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:15

2024-10-28T18:15

2024-10-28T19:22

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Посольство России в Пакистане проверяет сообщения о похищении россиянина в исламской республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве."Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Информация проверяется", — сообщили представители посольства.Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о возможном похищении вооруженной группировкой российского велопутешественника Игоря Бабко (Вася Щупальце). По данным канала, знакомые мужчины не могут связаться с ним с 24 октября — тогда он перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан. Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан и Кавказ. Он рассказывал о своих приключениях на платформе видеоблогов.

https://ria.ru/20240914/miting-1972754435.html

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пакистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, пакистан, хайбер-пахтунхва, оон