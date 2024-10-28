https://ria.ru/20241028/podrostok-1980564426.html

В Пермском крае подростка заподозрили в убийстве матери

В Пермском крае подростка заподозрили в убийстве матери - РИА Новости, 28.10.2024

В Пермском крае подростка заподозрили в убийстве матери

Подросток из Пермского края подозревается в убийстве матери, во время ссоры с братом он ударил вмешавшуюся в конфликт мать ножом, сообщает региональное... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:39

2024-10-28T18:39

2024-10-28T19:03

происшествия

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Подросток из Пермского края подозревается в убийстве матери, во время ссоры с братом он ударил вмешавшуюся в конфликт мать ножом, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, утром 27 октября 16-летний юноша в поселке Ергач Кунгурского округа поссорился со старшим братом. Он схватил нож и попытался ударить им родственника. Мать бросилась на защиту старшего сына, стараясь остановить младшего мальчика. Тогда тот ударил мать ножом в грудь. Женщина погибла на месте. "Задержан 16-летний местный житель Кунгурского муниципального округа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса он подтвердил свою причастность к преступлению", - говорится в сообщении. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20241026/shkolnik-1980279459.html

россия

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происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)