https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html

В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП

В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024

В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП

Три подростка, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:49

2024-10-28T08:49

2024-10-28T09:47

происшествия

белогорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980441817_0:329:960:869_1920x0_80_0_0_294af5a9cd6ff32ebe0ce368a51732f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Три подростка, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба МВД региона. ДТП произошло поздно вечером в воскресенье. Предварительно, водитель легкового автомобиля "Skoda", двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего осуществил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. "В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в МВД На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход расследования обстоятельств ДТП контролирует прокуратура региона.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html

https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белогорск