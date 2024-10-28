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В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024
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08:49 28.10.2024 (обновлено: 09:47 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html
В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП
В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024
В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП
Три подростка, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:49
2024-10-28T09:47
происшествия
белогорск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Три подростка, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба МВД региона. ДТП произошло поздно вечером в воскресенье. Предварительно, водитель легкового автомобиля "Skoda", двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего осуществил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. "В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в МВД На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход расследования обстоятельств ДТП контролирует прокуратура региона.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html
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происшествия, белогорск
Происшествия, Белогорск
В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП

В Крыму три подростка, передвигавшиеся на питбайках и квадроцикле, погибли в ДТП

© Фото : МВД Крым/TelegramДТП на автодороге Нижнегорский-Белогорск в Крыму
ДТП на автодороге Нижнегорский-Белогорск в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : МВД Крым/Telegram
ДТП на автодороге Нижнегорский-Белогорск в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Три подростка, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, сообщила пресс-служба МВД региона.
ДТП произошло поздно вечером в воскресенье. Предварительно, водитель легкового автомобиля "Skoda", двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего осуществил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних.
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Вчера, 23:40
"В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в МВД
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход расследования обстоятельств ДТП контролирует прокуратура региона.
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