https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980554791.html

Где отдохнуть в Подмосковье: лучшие места для поездки на выходные

Куда съездить в Подмосковье на машине: красивые места для отдыха в выходные

Где отдохнуть в Подмосковье: лучшие места для поездки на выходные

Куда съездить в Подмосковье: отдохнуть от рутины и суеты можно не уезжая далеко от столицы. Достаточно выделить один день или все выходные, чтобы поехать на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:30

2024-10-28T19:30

2024-10-28T19:30

туризм

московская область (подмосковье)

серпухов

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Куда съездить в Подмосковье: отдохнуть от рутины и суеты можно не уезжая далеко от столицы. Достаточно выделить один день или все выходные, чтобы поехать на машине и познакомиться с древними, тихими, уютными городками в ближайшем Подмосковье. Расскажем, где можно погулять и развлечься, сходить в музеи или увидеть современные арт-пространства, самые красивые места Московской области, - в материале РИА НовостиКуда съездить в ПодмосковьеОкрестности Москвы привлекают туристов старинными усадьбами, большим количеством древних православных монастырей, живописными парками, музейными комплексами, современными арт-объектами и многим другим. Если нет возможности выделить на путешествие длительное время, а отдохнуть от городской суеты необходимо - эксперты советуют отправиться в Подмосковье, поездка может занять всего один день и принести море положительных впечатлений.КоломнаОдин из самых богатых достопримечательностями древний город, который помнит еще Дмитрия Донского. В нем расположено большое количество церквей и монастырей, поэтому Коломну еще называют столицей православия и духовным центром Руси. Она практически всегда фигурирует в экскурсионных маршрутах по Подмосковью, как в автобусных, так и в речных.Сюда можно приехать на один день или все выходные с достаточно небольшой суммой денег, а время провести насыщенно и интересно. Сердце города - Коломенский кремль (1525-1531), его часто называют младшим братом московского и не даром: фортификацию тоже строили приглашенные итальянские мастера. Крепость ни разу не сдалась во время татарских набегов. В центре кремля находится Соборная площадь с пятиглавым Успенским собором, который еще древнее, чем окружающие его стены: храм был основан Дмитрием Донским в ознаменование победы над татаро-монголами у реки Вожи.Для такого небольшого города здесь поразительное количество самых разных музеев, которые стоит посетить. Например, музей пастилы, “Кузнечная слобода”, “Дом самовара”, “Калачная”, “Арткоммуналка” и многие другие. Но Коломна - это не только место для классического экскурсионного отдыха, тут можно побывать на современных развлекательных программах, мастер-классах и тематических мероприятиях. А еще прокатиться на “Трамвае желаний” (именно здесь появился первый моторный трамвай) и получить счастливый билетик.Сергиев ПосадСергиев Посад появился в 1337 году, на его месте не было ни крепости, ни поселения, только монашеские деревянные кельи и небольшая церковь, ставшая прародителем свято-троицкой Сергиевой лавры, которую основал Сергий Радонежский. Именно от него и пошло название города.Считается, что здесь впервые появилась русская матрешка, поэтому Сергиев Посад часто называют столицей игрушек. В городе есть на что посмотреть и простому туристу, и паломнику: Троицкий и Успенский соборы, Гефсиманский скит с пещерным храмом и подземными ходами, Гремячий ключ, который тоже связан с именем преподобного Сергия Радонежского.Семьям с детьми обязательно стоит побывать на фабриках Богородской игрушки и матрешки, принять участие в мастер-классах, ознакомиться со старинной технологией производства. А также посетить музеи: игрушки, Сергиевскую кухмистерскую, “КиберЗону”, крестьянского быта.На территории свято-троицкой Сергиевой лавры находится большое количество величественных храмов, монастырских помещений, сувенирных лавок. Есть там и неприметная постройка, ее замечают не все: усыпальница семьи Годуновых, которая сыграла такую заметную роль в истории Русского государства.В городе проводятся обзорные и тематические экскурсии для туристов.СерпуховДревнерусский город с впечатляющим набором храмов и богатой фабричной историей. Первое упоминание о нем появилось в 1336 году, а название, по мнению некоторых историков, произошло от реки Серпейка, которая огибает исторический центр города. Основан Серпухов князем Владимиром Храбрым в XIV веке, благодаря своему удачному расположению, он долгое время был надёжным форпостом Московского княжества. Во времена императора Петра I постепенно город превратился в важный областной торговый и ремесленный центр: в нем были открыты полотняные, суконные, шелковые мануфактуры, кожевенные, кирпичные, сальные заводы.Традиционно посещение Серпухова начинают с городского кремля, из всех построек древней крепости сохранился лишь Троицкий собор, остаток стены, часть Высоцкой башни и участки средневековой улицы.Пешую прогулку по городу стоит начать с осмотра кремля, собора Николая Чудотворца Белого, Распятской церкви, дойти до центральной площади Ленина, а оттуда - к главной святой обители Серпухова - Высоцкому мужскому монастырю. Закончить маршрут можно осмотрев Введенский Владычный женский монастырь, расположенный на противоположном берегу реки.Если больше интересна культурная программа, эксперты рекомендуют посетить городской историко-художественный музей, музеи печати, павлина и хлеба с впечатляюще интересными экспозициями.В 12 километрах от Серпухова находится Приокский террасный заповедник, в котором обитают зубры.ИстраВ дореволюционное время Истра именовалась Воскресенском по имени расположенного здесь храма Воскресения Господня (сейчас он включает в себя 44 церкви). Город известен с XVII века, когда патриарх Никон заметил, что местный природный ландшафт очень напоминает ему Палестину и решил построить здесь некое подобие Иерусалимского собора. Всего в 40 километрах от Москвы можно увидеть копии подземного храма Константина и Елены с гробом Господним, Гефсиманского сада, камня, с которого Ангел указал на место захоронения Христа, храма-темницы, где Христос провел последнюю ночь перед распятием, и самой Голгофы, крест для которой был привезен по заказу Никона из самого Иерусалима.Туристы также могут прогуляться по Чеховским местам, писатель здесь жил с с 1881 по 1888 год, посетить сыроварню Олега Сироты, музей деревянного зодчества, военно-исторический и музей Снегиря.Истра считается одним из экологически чистых районов Подмосковья из за большого количества садов и парков. С детьми обязательно стоит побывать в городском парке, контактном зоопарке Зверо-Полис, парке развлечений “Лето”, для активного отдыха подойдет большой спорткомплекс “Арена-Истра” и конный клуб “Конидуни”.ЗвенигородПочти ровесник Москвы (город построен в 1152 году) Звенигород прославился своим монастырем, который получил название (Саввино-Сторожевский) в честь ученика Сергия Радонежского сторожа Саввы. А еще город называют “Подмосковной Швейцарией” за климат и природу. Не даром в советские времена тут строилось большое количество санаториев. Принято считать, что Звенигородом стали называть поселение из-за большого количества церквей, которые колокольным звоном оповещали окрестных жителей о тревогах и событиях.Местный монастырь был очень любим царями, особенно, отцом Петра Великого - Алексеем Михайловичем, который построил здесь дворцы для себя и первой жены Марии Милославской (сейчас в зданиях расположен музей).В городе есть места, связанные с русским писателем Антоном Чеховым, он провел здесь две недели: дом, в котором жил классик, больница - место работы, остатки чеховской липы, уничтоженной ураганом в 2013 году, и памятник в сквере на Московской. Каждый год 18 июля здесь проводят чеховский день, посвященный дню рождения писателя, насыщенный обширной культурной программой.Для того, чтобы окунуться в атмосферу советского времени, можно посетить музей “Назад в СССР”: в экспозиции представлены вещи быта того времени. Экскурсии здесь идут непрерывно, поэтому ждать начала не придется.За сладостями, приготовленными по старинным рецептам, стоит заглянуть в музей русского десерта: на мастер-классе научиться лепить баранки, печь пироги и готовить гурьевскую кашу.В Звенигороде очень чтут знаменитую советскую актрису Любовь Орлову, которая родилась здесь в 1902 году. Культурный центр имени Любови Орловой расположен на улице Московской, в нем хранятся подлинные вещи артистки, проводятся театральные постановки и показываются фильмы.Детям интересно будет побывать в музее Lego в трех километрах от города. Тут собраны редкие экземпляры конструктора и построен настоящий игрушечный город.СолнечногорскНебольшой город в Московской области, история которого началась в 1767 году, привлекает старинными усадьбами, дворцами и необычными арт-объектами.Здесь расположен императорский путевой дворец, так как через населенный пункт пролегал путь из Санкт-Петербурга в Москву. Любителям природы стоит обязательно прийти к озеру Сенеж, которое раньше было водохранилищем, построенным 200 лет назад. В сезон на набережной можно взять на прокат катамаран, лодку и покататься по водной глади, а также заняться кайтсерфингом и виндсерфингом. На берегу расположен любопытный арт-объект: десятиметровый маяк со смотровой площадкой.Солнечногорск примечателен и своими музеями: русской поэмы, русалки, кролика и зайца. В окрестностях города находится много старинных усадеб, в которых сейчас функционируют музеи-заповедники: Д.И. Менделеева, А.А. Блока, В.Н. Татищева, Дмитрия Столыпина.Еще одна необычная достопримечательность - пиратский корабль в парке “Солнечногорск”. Металлическая конструкция появилась несколько лет назад и сразу стала популярна среди жителей и гостей города.НогинскНогинск со всех сторон окружен реками, лесами и озерами, поэтому считается одним из самых чистых городов Подмосковья. Возник в 1389 году, тогда это было небольшое село Рогожи, которое к концу XVIII века разрослось до размеров города и получило название Богородск. Современное название Ногинску было присвоено в 1930 году в честь большевика Виктора Ногина.В древнем городе сохранилось немало исторических памятников, несмотря на то, что он был практически полностью разрушен во время войны 1812 года. Особого внимания заслуживают храмы: Богоявленский собор XVIII века, храм Тихвинской иконы Божией Матери, старообрядческая церковь пророка Захария, храм Константина Богородского.В изобилии представлены и архитектурные памятники в стиле “модерн”: Новоткацкая фабрика, женская гимназия, родильный дом, фабричное училище.Особую роль в становлении Ногинска сыграл Арсений Морозов, знаменитый правнук известного мецената Саввы Морозова. Он построил в городе Богородско-Глуховскую мануфактуру, ставшую промышленным гигантом того времени. Ее и связанные с мануфактурой постройки (рабочие казармы, амбар, жилой дом с магазином) можно увидеть в центре Ногинска.Еще одно необычное место, которое стоит посетить - площадь Фонтанов. Сюда приходят погулять и сфотографироваться, особенно впечатляет объект вечером, когда включается подсветка.Молодежи понравится маленький мостик через реку Клязьму под названием “Мост Влюбленных”. Существует поверье: если пройтись по нему взявшись за руки - то любовь будет крепка.С детьми обязательно нужно зайти в развлекательный центр “Затерянный мир” с динозаврами, большим пиратским кораблем и игровыми автоматами; квест-музей Эйнштейна, в котором ставятся опыты, объясняющие явления природы; фермерское хозяйство “Мечта”, где можно пообщаться с животными, порыбачить, покататься на лошадях.КрасногорскКрасногорск достаточно молодой город, его история начинается с XX века, в начале которого на месте мегаполиса располагалось несколько поселков и деревень. Находится он всего в двух километрах от московской кольцевой автодороги и в 22 км от центра столицы. Отличительная черта Красногорска - обилие лесопарковых массивов, а в центре его находится большой усадебный парк Знаменское-Губайлово со старинными постройками и действующей церковью, фруктовым садом, живописными прудами. Обязательно стоит посетить парк “Патриот” - одно из самых популярных мест отдыха горожан. Здесь много музейных комплексов, в которых можно узнать о истории российской армии и военной технике. В музее деревянного зодчества и народного искусства посмотреть экспозицию народных промыслов, здесь проводятся увлекательные мастер-классы. А в парке “Орехово” - покататься на лодке, отдохнуть среди живописной природы или поиграть в спортивные игры.КлинНебольшой городок в Подмосковье появился XIV веке и первоначально был крепостью в составе Владимиро-Суздальского княжества. Впоследствии был присоединен к Москве и стал достаточно крупным ремесленным и торговым центром. В XIX веке уютное место облюбовали знаменитости, которые уезжали из суетливой Москвы отдохнуть в тихом Клину. Недалеко от города жил композитор П.И. Чайковский, литератор А.П. Гайдар, когда-то останавливался на местном почтовом дворе писатель А.Н. Радищев. Поэтому, одни из главных достопримечательностей Клина: дом-музей П.И. Чайковского, дом-музей Аркадия Гайдара, музей-усадьба Д.И. Менделеева.Семьям с детьми будет интересно зайти в Музей елочной игрушки, там проводятся часовые экскурсии и мастер-классы по росписи игрушек гуашью.Архитектура городка напоминает о его многовековой истории: торговые ряды, магазин под часами, особняк городничего. Некогда главный храм города - собор Святой Живоначальной Троицы (1802-1836) в 30-е годы прошлого века был отдан под школу, после Отечественной войны перестроен в Дом культуры, сейчас он на стадии реконструкции и вновь стал собором.В сквере торговых рядов находится памятник в честь 700-летия Клина: огромный щит на постаменте с изображением герба города и знаменитых людей, оставивших след в его истории.ДмитровДмитров был основан в 1154 году Юрием Долгоруким на месте славянских деревень и назван в честь сына Всеволода Большое Гнездо, которого крестили под именем Дмитрий. Город служил пограничной крепостью и ни раз был сожжен.Главный туристический объект - крепость XII века, расположенная в центре, с остатками земляного рва, вала и величавым Успенским собором. К ней примыкает исторический центр города с дворянскими и купеческими особняками. Пешеходная Кропоткинская улица - своеобразный дмитровский Арбат с необычными скульптурами и художниками, торгующими живописью.Туристам будет интересен и музей дмитровской лягушки, в котором представлены авторские и ремесленные работы, проводятся мастер-классы по лепке, резьбе, плетению и живописи. Центральный парк культуры и отдыха находится прямо в березовой роще, здесь часто проходят фестивали, выставки и другие культурные мероприятия, а в 2014 году он занял первое место в смотре-конкурсе “Парки Подмосковья” за лучшее преображение.В окрестностях Дмитрова стоит посетить ферму “Российские альпаки” в деревне Походкино, пообщаться с ламами, покормить, приобщиться к производству изделий из шерсти.ЗарайскРовесник Москвы - небольшой уютный Зарайск находится в 150 км от МКАД. Сначала он служил форпостом на границе Московского княжества, потом одним из центров торговли, но в середине XIX века новая дорога на Москву и Рязань обошла город стороной, поэтому промышленное и торговое развитие приостановилось. Возможно, именно поэтому в Зарайске сохранилось много исторических архитектурных достопримечательностей. Все основные интересные туристу места можно осмотреть за один день, так как находятся они на площади менее километра: Зарайский кремль и водонапорная башня. Местный кремль считается самым маленьким в России, он полностью сохранил свой первоначальный вид. В центре фортификации - Иоанно-Предтеченский собор. Там же находится усыпальница князя Федора, его супруги Евпраксии и сына их Ивана, которые погибли во время нашествия хана Батыя.Облик Зарайска складывается из деревянных и каменных домов прошлого и позапрошлого веков, чтобы насладиться старинной архитектурой стоит пройти по улицам Советская, Дзержинского и Мерецкова.Как и полагается древнему городу - в нем много храмов: Церковь Троицы Живоначальной, Церковь Ильи Пророка, Благовещенская церковь.С детьми стоит обязательно посетить фабрику газированных напитков “Славичъ”: посмотреть на процесс производства газировки и стеклянных бутылок для нее, посетить мастер-классы по смешиванию ингредиентов и приобрести сувениры.ПодольскВходит в десятку крупнейших городов Московской области, основан в 1627 году и ни раз защищал столицу от врагов. Живописные виды на реку Пахру, старинная архитектура, храмы и усадьбы, разнообразные музеи привлекают желающих отдохнуть и развлечься. К самым популярным общественным пространствам города относятся:Сквер Поколений - находится недалеко от краеведческого музея, в центре стоят часы с большим циферблатом, уютные аллеи украшены фонтанами, а зимой - ледяными скульптурами. Здесь проходят различные культурные мероприятия и фестивали.Бульвар Льва Толстого с памятником великому писателю и его литературным персонажам. Скульптура танцующих Андрея Болконского и Наташи Ростовой на чаше фонтана особенно хороша летом, когда фигуры их подсвечиваются, вращаются вокруг своей оси, и в такт струям воды играет классическая музыка.В одном из лучших выставочных залов в Московской области - Подольском - всегда есть интересные экспозиции, которые стоит посетить.Богат город и храмами: Троицкий собор, Храм Воскресения Христова, Храмы Георгия Победоносца и святых Кирилла и Мефодия, многие другие привлекают своим величием и древностью.В окрестностях Подольска протекают две реки: Пахра и Десна. Недалеко от живописной усадьбы Дубровицы находится уютный пляж, где можно покататься на арендованных лодках, поесть в кафе, насладиться видами природы.

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979639867.html

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979420640.html

https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

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московская область (подмосковье), серпухов, куда поехать в выходные