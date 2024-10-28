https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html

Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года

Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 28.10.2024

Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года

В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:25

2024-10-28T16:25

2024-10-28T16:25

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "С начала года лесной охраной Комлесхоза проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского – 5078, Егорьевского – 4506, Шатурского – 4085, Звенигородского - 4034 и Бородинского – 3974 лесничеств. В эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы. Агулов уточнил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах.

https://ria.ru/20241028/parkovka-1980520789.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)