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Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
16:25 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 28.10.2024
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года
В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:25
2024-10-28T16:25
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "С начала года лесной охраной Комлесхоза проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского – 5078, Егорьевского – 4506, Шатурского – 4085, Звенигородского - 4034 и Бородинского – 3974 лесничеств. В эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы. Агулов уточнил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах.
https://ria.ru/20241028/parkovka-1980520789.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Осенний лес
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"С начала года лесной охраной Комлесхоза проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского – 5078, Егорьевского – 4506, Шатурского – 4085, Звенигородского - 4034 и Бородинского – 3974 лесничеств.
В эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы.
Агулов уточнил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах.
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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