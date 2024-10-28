https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980528855.html
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 28.10.2024
Почти 60 тысяч патрулирований проведено в лесах Подмосковья с начала года
В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:25
2024-10-28T16:25
2024-10-28T16:25
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481580_0:16:3072:1743_1920x0_80_0_0_99d188546e5e66a96416d16eddf89f0d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "С начала года лесной охраной Комлесхоза проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского – 5078, Егорьевского – 4506, Шатурского – 4085, Звенигородского - 4034 и Бородинского – 3974 лесничеств. В эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы. Агулов уточнил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах.
https://ria.ru/20241028/parkovka-1980520789.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756481580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc6ebb0ce17ab61c0e0021545c759214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В лесах Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"С начала года лесной охраной Комлесхоза проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского – 5078, Егорьевского – 4506, Шатурского – 4085, Звенигородского - 4034 и Бородинского – 3974 лесничеств.
В эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС
, органов местного самоуправления, а также представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы.
Агулов уточнил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах.