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Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:15 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980525849.html
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье
Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:15
2024-10-28T16:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию. Сапанюк добавил, что 26 октября бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек, у 64 из них заподозрили патологию, их отправили на дополнительное обследование.
https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье

© iStock.com / Photo_ConceptsПроцедура МРТ
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / Photo_Concepts
Процедура МРТ
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию.
Сапанюк добавил, что 26 октября бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек, у 64 из них заподозрили патологию, их отправили на дополнительное обследование.
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