https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980525849.html

Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье

Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024

Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье

Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию. Сапанюк добавил, что 26 октября бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек, у 64 из них заподозрили патологию, их отправили на дополнительное обследование.

https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк