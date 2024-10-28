https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980525849.html
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
Почти 700 человек прошли за день бесплатный онкоскрининг в Подмосковье
Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:15
2024-10-28T16:15
2024-10-28T16:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию. Сапанюк добавил, что 26 октября бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек, у 64 из них заподозрили патологию, их отправили на дополнительное обследование.
https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Почти 700 жителей Подмосковья прошли бесплатную проверку в Центрах амбулаторной онкологической помощи 26 октября, также они могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи и многое другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию.
Сапанюк добавил, что 26 октября бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек, у 64 из них заподозрили патологию, их отправили на дополнительное обследование.