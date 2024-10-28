https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980506381.html

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 330 человек за минувшую неделю

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 330 человек за минувшую неделю - РИА Новости, 28.10.2024

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 330 человек за минувшую неделю

За минувшую неделю на территории Подмосковья переселили 330 человек из аварийного жилья, было расселено 152 аварийных помещения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:32

2024-10-28T14:32

2024-10-28T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

воскресенск

кашира

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За минувшую неделю на территории Подмосковья переселили 330 человек из аварийного жилья, было расселено 152 аварийных помещения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Жителям 15 городских округов предоставили жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, также им выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты. В ведомстве отметили, что на минувшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" на территории области было расселено 152 аварийных помещения в городских округах Волоколамский, Воскресенск, Кашира, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Шатура, Щелково. Также там добавили, что за неделю в Подмосковье расселили более 5,6 тысячи квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980502546.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

кашира

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, воскресенск, кашира