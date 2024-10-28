https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980502546.html
В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400"
В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400" - РИА Новости, 28.10.2024
В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400"
Специалисты "Мострансавто" завершили тестирование "ЛиАЗ-627400" в Подмосковье, городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:06
2024-10-28T14:06
2024-10-28T14:06
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты "Мострансавто" завершили тестирование "ЛиАЗ-627400" в Подмосковье, городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского автобусного завода с июля проходил тест-драйв на маршруте №3 "Арена Химки – улица Дружбы", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Электробус "ЛиАЗ-627400" — экологичный транспорт. Его вместимость — 85 человек. Пассажиры совершили в электробусе более 53 тысяч поездок за время тестирования. Однако эксплуатационные испытания включали в себя не только работу машины на линии, но и оценку возможностей проведения плановых технических обслуживаний и текущих ремонтов на территории филиала компании - в Химках. Так, специалисты "Мострансавто" собирали данные и оценивали эффективность электробуса, заявленные технические и эксплуатационные характеристики. По результатам проверки качества сборки, регулировок, отделки и окраски замечаний выявлено не было. Тестовый период показал, что автобус справляется с поставленными задачами. Среднесуточный пробег электробуса составил 130 километров, а общий пробег за период испытаний — 6 тысяч километров.
https://ria.ru/20241028/vystavka-1980475863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты "Мострансавто" завершили тестирование "ЛиАЗ-627400" в Подмосковье, городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского автобусного завода с июля проходил тест-драйв на маршруте №3 "Арена Химки – улица Дружбы", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Электробус "ЛиАЗ-627400" — экологичный транспорт. Его вместимость — 85 человек.
Пассажиры совершили в электробусе более 53 тысяч поездок за время тестирования. Однако эксплуатационные испытания включали в себя не только работу машины на линии, но и оценку возможностей проведения плановых технических обслуживаний и текущих ремонтов на территории филиала компании - в Химках.
Так, специалисты "Мострансавто" собирали данные и оценивали эффективность электробуса, заявленные технические и эксплуатационные характеристики. По результатам проверки качества сборки, регулировок, отделки и окраски замечаний выявлено не было. Тестовый период показал, что автобус справляется с поставленными задачами.
Среднесуточный пробег электробуса составил 130 километров, а общий пробег за период испытаний — 6 тысяч километров.