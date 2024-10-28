https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980502546.html

В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400"

В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400" - РИА Новости, 28.10.2024

В Подмосковье завершилось тестирование электробуса "ЛиАЗ-627400"

Специалисты "Мострансавто" завершили тестирование "ЛиАЗ-627400" в Подмосковье, городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:06

2024-10-28T14:06

2024-10-28T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты "Мострансавто" завершили тестирование "ЛиАЗ-627400" в Подмосковье, городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского автобусного завода с июля проходил тест-драйв на маршруте №3 "Арена Химки – улица Дружбы", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Электробус "ЛиАЗ-627400" — экологичный транспорт. Его вместимость — 85 человек. Пассажиры совершили в электробусе более 53 тысяч поездок за время тестирования. Однако эксплуатационные испытания включали в себя не только работу машины на линии, но и оценку возможностей проведения плановых технических обслуживаний и текущих ремонтов на территории филиала компании - в Химках. Так, специалисты "Мострансавто" собирали данные и оценивали эффективность электробуса, заявленные технические и эксплуатационные характеристики. По результатам проверки качества сборки, регулировок, отделки и окраски замечаний выявлено не было. Тестовый период показал, что автобус справляется с поставленными задачами. Среднесуточный пробег электробуса составил 130 километров, а общий пробег за период испытаний — 6 тысяч километров.

https://ria.ru/20241028/vystavka-1980475863.html

https://ria.ru/20241025/shosse-1980091859.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мострансавто